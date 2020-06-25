منتزه “مشوار” في رأس العين يشعل اقتتالا بين الفصائل الموالية لتركيا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالأسلحة جرت بين الفصائل الموالية لتركيا يوم أمس، إثر خلاف على أحقية الاستيلاء على منتزه “مشوار” في رأس العين، حيث تطور الخلاف إلى اشتباكات بين عناصر من لواء درع الحسكة من جهة، ومجموعة من فرقة السلطان مراد من جهة أخرى، في حين تدخلت عناصر من المخابرات التركية لتهدئة الطرفين، بينما رفض أحد عناصر لواء درع الحسكة الانصياع لعناصر المخابرات التركية، وفر هاربا بعد أن أطلق النار عليه عنصر أمن تركي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي قرية “علوك غربي” غالبيتهم من النساء، في ريف رأس العين(سري كانييه) شمال غرب محافظة الحسكة، وتجمعوا أمام مبنى قيادة الشرطة احتجاجا على ممارسات “لواء المعتصم” بحق الأهالي، بعد قيام مسلحين من الفصيل بضرب ممرض في إحدى مشافي المنطقة.