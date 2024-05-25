منددة بممارسات “الهيئة” ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.. خروج مظاهرات مسائية في عدة مدن وبلدات بريف إدلب

محافظة إدلب: خرجت العديد من المظاهرات المسائية المناهضة لهيئة تحرير الشام ومتزعمها “الجولاني” في كل من بلدات بنش وكفرتخاريم وأرمناز وأطمة ومدينة جسر الشغور بريف إدلب، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا من قبل عناصر جهاز الأمن العام، وأكد المتظاهرون وقوفهم لجانب المظاهرات التي خرجت في مدينة جسر الشغور ضد “الهيئة”، وما تعرض له المتظاهرون من قمع على يد عناصر جهاز الأمن العام،كما دعوا لمظاهرات حاشدة في كل المناطق وإضراب حتى الإفراج عن المعتقلين.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى تجمع عشرات المواطنين، في كل من كللي وسلقين وتفتناز في مظاهرة حاشدة ضد هيئة تحرير الشام ومتزعمها “الجولاني” للمطالبة بالمعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل عناصر “الهيئة”، بعد إعلان وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ” عن إحالة الموقوفين على خلفية المظاهرات للقضاء.

كما تجمع عشرات المواطنين في مدينة بنش في اعتصام مفتوح للمطالبة بالمعتقلين الجدد أيضا.

ودعا ناشطون و”تجمع الحراك السلمي في إدلب” عقب اعتقال “الهيئة” للعديد من الناشطين، وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية وأصحاب المبادرات، ودعوا إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح اليوم السبت.