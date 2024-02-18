منددين “بجرائم النظام السوري”.. العشرات يتجمعون في ساحة الكرامة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

محافظة السويداء: تجمع العشرات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، في ظل استمرار التظاهرات اليومية المناهضة لرأس النظام، المطالبة بالحربة والعدالة وتعديل الدستور في البلاد والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254، حاملين لافتات كتب عليها:” بس يتغير مكان راس رئيسك بصير واجب عليك تطلع تدافع عن كرامة بلدك”، هذا ما فعلوه أمام الكميرات ما بالكم بما حصل في الأقبية المظلمة”، “جرائم النظام السوري الطائفي”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 16 شباط الجاري، إلى تجمع حشود جماهيرية غفيرة، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بهتافات مناوئة للنظام، في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي منذ عدة شهور، المطالب بتنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، والحرية والعدالة وتعديل الدستور في البلاد، وتحقيق انتقال سياسي عبر تطبيق القرار الدولي 2254، والإفراج عن المعتقلين.