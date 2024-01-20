منددين بصمتها حيال الهجمات التركية.. أهالي بلدة القحطانية يعترضون دورية عسكرية لـ”التحالف الدولي” بريف الحسكة

محافظة الحسكة: اعترض عدد من أهالي بلدة القحطانية شمال الحسكة طريق دورية عسكرية لقوات “التحالف الدولي” كانت تجوب البلدة، وعبر الأهالي عن استيائهم من هجمات القوات التركية على مواقع نفطية ومراكز توليد الطاقة الكهربائية.

ومع صمت “التحالف الدولي” المتمركزة في قواعد عسكرية عديدة في شمال وشرق سوريا تزايد استياء الأهالي المنطقة حيال عدم إبدائها أي موقف جاد حيال الهجمات التركية على المنطقة.

واستهدفت طائرات القوات التركية بعشرات الغارات منشآت خدمية في مناطق شمال وشرق سوريا ودمر العديد منها مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في ظل الصعوبة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخدمية.