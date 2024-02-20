منددين بفساد مؤسسات الحكومة السورية المؤفتة.. العشرات يشاركون بوقفة احتجاجية في مدينة إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب: شارك العشرات من المواطنين اليوم بوقفة احتجاجية في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي منددين بفساد الحكومة السورية المؤقتة ورئيسها “عبد الرحمن مصطفى”، والهيمنة على المؤسسات المدنية في حين يعاني الأهالي في المنطقة ولاسيما ضمن مخيمات النزوح أوضاعاً معيشية صعبة دون تدخل الحكومة لتحسين هذا الواقع، وأعرب المشاركون عن استياءهم نتيجة تدني رواتب الموظفين وانتشار ظاهرة “المحسوبيات” ضمن مؤسسات الحكومة السورية المؤفتة.

وفي 18 شباط الجاري، أقدم مجهول على إحراق العلم التركي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تعبيرا عن استيائه من ممارسات وسياسيات الدولة التركية في المنطقة.