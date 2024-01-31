منددين بممارساتها.. تجدد المظاهرات ضد “الهيئة” في ريفي إدلب وحلب

تجددت المظاهرات المناوئة لهيئة تحرير الشام في كل من سلقين بريف إدلب والسحارة ودابق بريف حلب، رداً على إطلاق سراح المعتقلين بتهمة العمالة على حد زعم “الهيئة”، وطالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني”

ونددوا بممارسات “الهيئة” من انتهاكات واضحة بحق المدنيين والعسكريين “على حد تعبيرهم”.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لـ هيئة “تحرير الشام” بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والعسكريين والقادة ضمن صفوفها.

وأشار المرصد السوري أمس إلى انطلاق مظاهرات ليلية حاشدة ضد هيئة تحرير الشام، ومتزعمها “الجولاني” بالرغم من الظروف الجوية في كل من مخيمات دير حسان وتجمع الكرامة بريف إدلب ومخيم ريف حلب الجنوبي وبلدة السحارة ومدينة إعزاز وبلدة صوران وبلدة بابكة ومدينة الباب بريف حلب في جمعة “وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا”، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ونددوا بممارسات هيئة تحريرالشام القمعية والاعتقالات التعسفية وانتهاك الحرمات “على حد وصفهم” وهتفوا “ياجولاني ويا عميل من ثورتنا بدك شيل”.