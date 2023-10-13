منذ أسبوع.. مصير مجهول يلاحق 32 سوريا في مراكز الاحتجاز بليبيا

لا يزال مصير مجموعة من السوريين في الجمهورية الليبية مجهولا منذ أسبوع، وسط مطالبات لتحديد مصيرهم.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 32 سوريا من أبناء عين العرب (كوباني) فقد الإتصال بهم قبل أسبوع، وسط معلومات عن توقيفهم لدى السلطات الليبية.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السلطات الليبية بالكشف عن مصيرهم، ويدعو الجهات الدولية إلى تقديم يد العون للسوريين الذين لقوا من ليبيا الشقيقة ملاذا لهم للعمل والاستقرار.

ويعاني المهاجرون في مراكز الاحتجاز بليبيا أوضاعا مأساوية، وهم الذين كانوا يأملون بالاستقرار في ليبيا أو الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي هربا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم.

وأغلقت السلطات الليبية، في شباط العام الجاري، مركز إيواء الماية، بجهود مؤسسات غير حكومية ليبية، حيث كان يحتجز المركز ما يقارب 1500 شخص من جنسيات “سورية ومصرية وأرتيريا وأثيوبيا وبنغلاديش وجنسيات أخرى.