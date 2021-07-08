منذ أكثر من 12 ساعة.. الطائرات الروسية تغيب عن أجواء البادية السورية.. وجرحى عسكريون بانفجار لغم من مخلفات الحرب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، توقف تحليق الطائرات الحربية الروسية منذ ظهر اليوم، أي ما يزيد عن 12 ساعة متواصلة، فيما قصفت 5 طائرات حربية روسية البادية السورية منذ ما بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وصباح اليوم.

على صعيد متصل، أصيب عدد من عناصر قوات النظام بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بسيارة عسكرية على طريق أثريا غرب الرقة.

ونشر المرصد السوري، أمس، بأن العملية العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لها وللروس ضمن البادية الحموية الشرقية تتواصل، بحثاً عن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين ينشطون في عموم البادية السورية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت قوات النظام صباح 6 تموز بالعملية بإسناد جوي مكثف من المقاتلات الروسية، وتتركز عمليات التمشيط في محوري الرهجان والشاكوسية شرقي حماة، وشنت الطائرات الحربية الروسية منذ بدأ العملية وحتى اللحظة أكثر من 45 غارة جوية، استهدفت خلالها مغر وكهوف وطرق وعرة في عمق المنطقة.