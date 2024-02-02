منذ اغتيالها “رضي الموسوي” قبل 40 يوماً.. إسرائيل تقتل 22 بينهم 5 قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني في سوريا

منذ اغتيالها “رضي الموسوي” قبل 40 يوماً.. إسرائيل تقتل 22 بينهم 5 قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني في سوريا

نفذت إسرائيل المزيد من الاغتيالات بعد حادثة اغتيالها لقائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا “رضي الموسوي” في 25 كانون الأول من العام الفائت، على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث نفذت ضربات أسفرت عن مقتل 22 هم:

– 16 من غير السوريين بينهم 10 من “الحرس الثوري” الإيراني من ضمنهم 5 قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني أبرزهم “رضي الموسوي”.

– 6 من السوريين.

وكانت التفاصيل على النحو التالي:

– 25 كانون الأول، قتل 4 هم قائد “فيلق القدس” في سوريا “رضي موسوي”، و2 آخرين من جنسية غير سورية، وآخر من الجنسية السورية (السيدة زينب).

– 2 كانون الثاني، ارتفع إلى 6 عدد قتلى عملية اغتيال إسرائيل لقائد “فيلق القدس” “رضى الموسوي”، الذي قتل بضربات إسرائيلية بتاريخ 25 كانون الأول من العام الفائت 2023 على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث تأكد مقتل عنصرين من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، من الجنسية الإيرانية، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها جراء تلك الضربات.

– 20 كانون الثاني، ارتفع بذلك إلى 13 تعداد الذين لقوا مصرعهم، وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، ولبنانيين اثنين، و1 عراقي الجنسية، وعامل مدني سوري.

– 2 شباط، قتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية، كحصيلة أولية في الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم التي استهدفت مزرعة على طريق عقربا – السيدة زينب، قرب المدرسة المهنية وإدارة الحرب الإلكترونية جنوب دمشق، كما طالت الغارات الإسرائيلية موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.