منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.. نحو 90 قتيلاً وجريحاً من المجموعات التابعة لإيران خلال 19 جولة من الاستهدافات الجوية الأميركية على دير الزور

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.. نحو 90 قتيلاً وجريحاً من المجموعات التابعة لإيران خلال 19 جولة من الاستهدافات الجوية الأميركية على دير الزور المجموعات التابعة لإيران تهاجم القواعد الأميركية في سورية 116 مرة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

مع استمرار التصعيد العسكري بين المجموعات المدعومة من إيران من جانب، والقوات الأميركية من جانب آخر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 19 جولة من الاستهدافات الجوية الأميركية على دير الزور منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، طالت نحو 55 هدفاً من مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية، وأسفرت عن مقتل 59 من الميليشيات، 22 منهم من الجنسية السورية، والبقية -أي37- من جنسيات عربية وآسيوية، كما أصيب ما لا يقل عن 30 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.

وجاء التوزع الشهري لهذه الاستهدافات والخسائر الناجمة عنها وفق الآتي:

-4 جولات في تشرين الثاني أسفرت عن مقتل 21 من الميليشيات

-7 جولات في كانون الأول أسفرت عن مقتل 4 من الميليشيات

-5 جولات في كانون الثاني أسفرت عن مقتل 5 من الميليشيات

-3 جولات في شباط أسفرت عن مقتل 29 من الميليشيات، وسائق صهريج

وفي المقابل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـما لا يقل عن 116 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان توزعت على النحو التالي:

— 33 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—31 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

وخلفت الاستهدافات 3 قتلى على الأقل من القوات الأميركية وعشرات الجرحى منهم، بالإضافة لمقتل 7 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

كما يذكر أن 67 من تلك الهجمات جرت من 19 تشرين الأول وحتى نهاية العام 2023، بينما الهجمات البقية -أي 49- هجوماً منذ مطلع العام الجديد 2024.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري تفاصيل الاستهدافات الأميركية:

-8 تشرين الثاني، قتل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين على الأقل من العاملين مع الإيرانيين، جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأميركي على مقرات عسكرية ومستودع أسلحة في شارع بور سعيد جانب الفرن الآلي بمدينة دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.

-12 تشرين الثاني، قتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين، جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور وطالت الغارات الأمريكية مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ في كل من حسرات بريف البوكمال، ومزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، حيث ضربت 4 انفجارات على الأقل البوكمال وانفجار عنيف الميادين سمع صداه إلى البوكمال على خلفية القصف الأميركي.

-23 تشرين الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه تابع لقوات “التحالف الدولي”، مواقع يتمركز ضمنها مليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في بلدتي مراط وخشام بريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران.

-29 تشرين الثاني، قتل 4 بينهم عراقي الجنسية والبقية من الدفاع الوطني العاملين مع الميليشيات الموالية لإيران جثثهم متفحمة، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل طائرة مسيرة قرب الحدود السورية-العراقية.

-1 كانون الأول، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة موقعين عسكريين ضمن مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في كل من الظهرة ومنطقة “عين علي” ببادية محكان بريف دير الزور، وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقعين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

-1 كانون الأول، دوى انفجار عنيف، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الإيرانية، ناجم عن استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، لمقر تابع للمليشيات الإيرانية، في حي الكورنيش بمدينة البوكمال في الجهة المقابلة لنهر الفرات.

-7 كانون الأول، قتل 4 بينهم عراقي الجنسية والبقية من العاملين مع الميليشيات الموالية لإيران جثثهم متفحمة، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل طائرة مسيرة أميركية قرب الحدود السورية-العراقية.

-9 كانون الأول، دوت انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور، ناجمة عن قصف طائرة مسيرة مجهولة لمقر عسكري يتبع للميليشيات الإيرانية في منطقة المزارع بالميادين.

-27 كانون الأول، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث يقع في الموقع المستهدف معسكر لميليشيات الموالية لإيران ويضم عدد من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق.

-30 كانون الأول، دوت انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات “التحالف الدولي” في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة.

-30 كانون الأول، نفذت طائرات حربية أمريكية غارتين على موقعين للميليشيات الإيرانية في جبل العمال والمطار القديم في مدينة ديرالزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

-7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

-8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

-14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري.

-23 كانون الثاني، تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة، واستهدفت الضربات التي جرت فجر اليوم شحنة سلاح ومستودعاً بمحيط البوكمال.

-25 كانون الثاني، قتل 3 عناصر وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة وهم من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية.

-2/3 شباط، نفذت الطائرات الأمريكية جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي وقاعدة الإمام علي ومنطقة قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب، وفيلا أبو العباس قائد مليشيا العباس عند دوار البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ومعبر السكك غير الشرعي مع العراق.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

وأسفرت الضربات عن مقتل 29 عنصراً من الميليشيات وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.

-9 شباط، استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في أطراف بلدة السكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، ووفقاً للمصادر فإن النقطة المستهدفة كانت قد افرغتها الميليشيات الإيرانية مؤخراً.

-12 شباط، شنت طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها للقوات الأمريكية غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، دون وقوع إصابات وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.