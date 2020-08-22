منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير.. القوات التركية تستقدم أكثر من 6000 آلية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير.. القوات التركية تستقدم أكثر من 6000 آلية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، دخول المزيد من الآليات التركية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، ليرتفع إلى 5 تعداد الأرتال التي دخلت المنطقة خلال الساعات الفائتة، والتي تضم ما لا يقل عن 145 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، توزعت على النقاط التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6015 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9350 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.