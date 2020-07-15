منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.. أكثر من 4700 آلية تركية تتدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

عمدت القوات التركية إلى استقدام مزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث دخلت مزيد من الآليات التركية المحملة بمواد لوجستية وتعزيزات عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4705 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.