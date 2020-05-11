منذ بدء “وقف إطلاق النار”.. القوات التركية تستقدم أكثر من 3150 آلية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

منذ بدء “وقف إطلاق النار”.. القوات التركية تستقدم أكثر من 3150 آلية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية، استقدمت صباح اليوم الاثنين تعزيزات عسكرية ولوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخل رتل مؤلف من 25 آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية ومحروقات، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجه الرتل نحو المواقع التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3160 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6565 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.