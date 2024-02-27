منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.. اغتيال 31 ضابط وعنصر من قوات النظام قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.. اغتيال 31 ضابط وعنصر من قوات النظام قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل

شهدت مناطق الجنوب السوري من ريف درعا الغربي وريف دمشق الجنوبي الغربي، والحدود مع الجولان السوري المحتل تصعيداً في حدة الاغتيالات التي طالت ضباط وعناصر من قوات النظام النظام وأجهزته الأمنية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث جرت هذه الاغتيالات عبر استهدافات بالرصاص واستهداف آليات على يد مسلحين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مقتل 31 ضابط وعنصر من قوات النظام وأحهزته الأمنية هم 13 ضابط برتب مختلفة، و18 عنصر

وفيما يلي تفاصيل القتلى:

– 27 شباط، اغتيل ضابط برتبة عقيد وأصيب ضابط آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ويتبع الضابطان لإحدى الكتائب في اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل.

– 23 شباط، قتل ضابط برتبة “رائد” نتيجة استهدافه بطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية الفقيع في ريف درعا الشمالي.

– 9 شباط قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام وهو أحد المقربين من حزب الله اللبناني، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين اليوم الجمعة، حيث جرى استهدافه بالرصاص، أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، وذلك بعد متابعة تحركاته.

–31 كانون الثاني، “قتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، في عملية اغتيال نفذها مسلحين مجهولين، اليوم، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.”

–22 كانون الثاني، قتل 5 عناصر من قوات النظام، إثر انفجار عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارة عسكرية كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة زمرين شمالي درعا.

– 19 كانون الثاني، فارق عنصر من كتائب البعث، في عملية محاولة اغتيال طالت 3 عناصر من قبل مسلحين مجهولين، على طريق يبرود- رأس العين بريف دمشق.

– 8 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة ضابط برتبة نقيب من مرتبات اللواء 112، جرى إعدامه ميدانيا بعيارات نارية، وألقيت جثته في محيط مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا.

– 7 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، دورية تابعة لقوات النظام على أوتستراد درعا، قرب مدينة إزرع بريف درعا الأوسط، مما أدى لمقتل نقيب وهو “رئيس مركز الأمن الجنائي” في مدينة إزرع وإصابة عنصرين برفقته، تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج

– 6 كانون الثاني، قتل عنصر من جهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري برصاص مجهولين ، وذلك على الطريق الواصل بين قريتي عدوان والشيخ سعد في الريف الغربي من محافظة درعا.

– 5 كانون الثاني، قتل مساعد أول متطوع في شعبة المخابرات العسكرية، في مخيم اليرموك بريف دمشق، بعد استدراجه من قبل مجهولين إلى مدرسة مهجورة في المخيم.

– 1 كانون الثاني، “قتل عنصر في ميليشيا “درع القلمون” التابعة لقوات النظام ،جراءاستهدافه بالرصاص المباشرمن قبل مسلحين مجهولين، في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق.”

– 5 كانون الأول، قتل 5 عناصر من أمن الدولة التابع لقوات النظام وأصيب عنصرين آخرين بجراح متفاوتة، في استهداف سيارة عسكرية تقل العناصر، من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم، تزامنا مع مرورها على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وإنخل بريف درعا الشمالي، حيث جرى نقل المصابين إلى مشافي الصنمين لتلقي العلاج

–31 تشرين الثاني، قتل عنصر برتبة ” نقيب” من قوات النظام ، وينحدر من قرية التنونة بريف حمص، أثناء محاولته تفكيك لغم من مخلفات الحرب في مدينة الضمير بريف محافظة دمشق.”

– 30 تشرين الثاني، اغتيل قيادي في ميليشيا “حصن الوطن” الموالية للنظام، م جراء استهدافه على يد مسلحين مجهولين في بلدة حوش عرب بمنطقة القلمون بريف دمشق.

– 17 تشرين الثاني، اغتيل ضابط برتبة رائد وسائقه، جراء استهدافهما بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين على طريق نوى- الشيخ سعد بريف درعا الغربي

– 17 تشرين الثاتي، قتل ضابط برتبة ملازم لدى قوات النظام إثر استهدافه بالرصاص على الطريق الواصل بين مدينتي معضمية القلمون وجيرود في ريف دمشق الغربي.

– 14 تشرين الثاني، قتل عنصران من الفرقة 112 التابعة لقوات النظام وأصيب آخر بجراح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في قرية السكرية بريف درعا.

– 16 تشرين الثاتي، “قتل ضابط بقسم شرطة بلدة الجبة بريف دمشق جراء استهدافه برصاص مسلحين مجهولين، ويتهم بتغطية وحماية تجار “المخدرات” في المنطقة وفرض الإتاوات المالية على الأهالي.

– 16 تشرين الثاني، قتل ضابط برتبة ملازم من مرتبات شرطة لدى قوات النظام، في عملية اغتيال من قبل مجهولين في بلدة الجبة بريف دمشق.

– 8 تشرين الأول، “قتل ضابط صف بقوات النظام برتبة “مساعد أول”، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة محجة شمالي درعا. “

– 4 تشرين الأول، قتل عنصر من أمن الدولة وشاب في عملية اغتيال منفصلتين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، نفذه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية.