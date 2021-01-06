منذ بداية العام الجديد.. 4 عمليات اغتيال في “دويلة الهول” أسفرت عن مقتل 6 جلهم من جنسية عراقية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، نازحاً سورياً يقيم في القسم الخامس الخاص بالسوريين في “دويلة الهول” شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات الاغتيال منذ بداية العام الجديد إلى 4 أسفرت عن مقتل 6 جلهم من جنسية عراقية، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، عثور قوى الأمن الداخلي على أخوين مقتولين برفقة طفل من حملة الجنسية العراقية، ضمن خيمتهم في القسم الثالث من دويلة “الهول”.

كما اغتال مسلحون مجهولون لاجئاً من جنسية عراقية يعمل لصالح قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من خلال إطلاق النار عليه أمام خيمته في القسم الثاني من دويلة “الهول”، بينما دارت اشتباكات بين عناصر من “الأسايش” والمسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال، ليتمكن عناصر “الأسايش” من إلقاء القبض على أحد المهاجمين بعد إصابته.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن لاجئة من حملة الجنسية العراقية، جرى قتلها بطلق ناري أثناء وقوفها أمام خيمتها في القسم الخامس من دويلة “الهول”.