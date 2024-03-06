منذ بداية العام 2024.. مخلفات الحرب تزهق أرواح 43 مدني بينهم 7 سيدات و22 طفل بمخلفات الحرب على امتداد الجغرافية السورية

منذ بداية العام 2024.. مخلفات الحرب تزهق أرواح 43 مدني بينهم 7 سيدات و22 طفل بمخلفات الحرب على امتداد الجغرافية السورية

تنتشر مخلفات الحرب في غالبية المناطق السورية، وتتمثل تلك المخلفات بقذائف المدفعية والهاون والصواريخ غير المنفجرة وألغام زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية”، في ظل تقاعس السلطات المحلية والمنظمات المعنية بإزالتها، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 43 بينهم 7 سيدات و22 طفل، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 47 شخص، من ضمنهم سيدة 32 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 32 بينهم 7 سيدات و11 طفل وأصيب 34 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 11 طفل وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: أصيب 4 أطفال بجراح

وفيما يلي يعرض المرصد السوري تعداد الشهداء والمصابين الذين استشهدوا على امتداد الجغرافية السورية واختلاف مناطق السيطرة بمخلفات الحرب في ظروف مختلفة

-ففي كانون الثاني: استشهد 7 أطفال تعداد الشهداء المدنيين بالإضافة إلى إصابة 18 شخص، من ضمنهم سيدة و15 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 11 بينهم سيدة و8 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلان وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح

وفي شهر شباط: استشهد 34 مدنيين بينهم 7 سيدات و14 طفل، بالإضافة إلى إصابة 25 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم 13 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 26 بينهم 7 سيدات و6 أطفال وأصيب 23 بينهم 11 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 8 أطفال وأصيب 2 أطفال آخرين بجراح.

وفي شهر آذار وثق المرصد السوري استشهاد 2 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 4 أطفال، وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى كما يلي:

-1 طفل في الرقة ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

-1 شاب في حماة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

أصيب 4 أطفال بجروح ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

وبذلك يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمنظمات الدولية المعنية، بضرورة العمل على إزالة تلك المخلفات من الأراضي السورية.

كما يطالب المرصد السوري الجهات ذاتها، بضرورة وضع آليات توعية الأهالي والسكان من مخاطر مخلفات الحرب والدخول لأماكن مهجورة.