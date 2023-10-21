منذ بداية تشرين الأول.. 36 حادثة فلتان أمني بطرق وأساليب مختلفة تودي بحياة 30 شخصا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ بداية شهر تشرين الأول، مقتل 30 شخصا في محافظة درعا في 36 حادثة انفلات أمني بأساليب وطرق مختلفة.

تفاصيل القتلى من المدنيين والعسكريين، توزعت كالتالي:

-16 مدني بينهم طفل

– 5 عناصر من النظام بينهم ضابط وعنصر في أمن الدولة

-5 بينهم قيادي سابق لم ينضم لأي جهة عسكرية.

-4 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

ويستعرض المرصد السوري التفاصيل كاملة:

-1 تشرين الأول، قتل مواطن، نتيجة استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر، بالقرب من منزله في بلدة اليادودة في الريف الغربي من محافظة درعا.

-2 تشرين الأول، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون تزامنا مع مرور دورية لقوات النظام على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة بريف درعا الشرقي، مما أدى لمقتل عنصرين وجرح آخرين.

-2 تشرين الأول، استهدف مسلحان مجهولان بالرصاص، قيادي سابق في الفصائل المعارضة في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى مقتله على الفور، وخضع القيادي لاتفاقية التسوية والمصالحة في العام 2018، ولم ينضم بعدها لأي جهة عسكرية أو أمنية.

-4 تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون عنصرا بـ أمن الدولة في مدينة الصنمين، مما أدى إلى مقتله.

-4 تشرين الأول، قتل مواطن نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر في مدينة الصنمين

-6 تشرين الأول، قتل عنصران من “الفيلق الخامس”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بدراجة نارية، في مدينة درعا البلد، أصيب طفل بجروح لوجوده قرب موقع الانفجار.

6-تشرين الأول، قتل شاب، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الحراك بالريف الشرقي من محافظة درعا.

-6 تشرين الأول، توفي طفل، متأثراً بإصابته التي أصيب بها أثناء تواجده بالقرب من موقع انفجار عبوة ناسفة استهدف عنصران من “الفيلق الخامس”، في مدينة درعا البلد.

-7 تشرين الأول، قتل عنصر يعمل لصالح المخابرات العسكرية إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص بشكل مباشر في مدينة داعل بريف درعا.

-8 تشرين الأول، قتل ضابط صف بقوات النظام برتبة “مساعد أول”، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة محجة شمالي درعا.

-9 تشرين الأول، قتل شقيقان وأصيب ثالث بجراج جراء استهدافهم بقذيفة “RPG” بسبب خلافات قديمة بين عائلتهم وعائلة أخرى من عشيرة البيدر تطورت لاشتباكات مسلحة بين العائلتين، استخدم خلالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة في بلدة مسيكة الواقعة بمنطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.

-9 تشرين الأول، نصب مسلحون كمينا لقيادي في اللجان المركزية في المنطقة الغربية، على الطريق الواصل بين بلدة عتمان ومدينة داعل في الريف الأوسط من درعا، في حين دارت اشتباكات انتهت بمقتل اثنين من المسلحين ونجاة القيادي.

-9تشرين الأول، توفي مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 24 من أيلول الفائت، إثر إصابته برصاصة في الصدر عن طريق الخطأ نتيجة مشاجرة مع جيرانه تطورت لاستخدام السلاح، في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط.

-9تشرين الأول، فارق مواطن حياته، ينحدر من قرية شعارة شمالي منطقة اللجاة في ريف درعا، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها ليل أمس، إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين.

-12 تشرين الأول، قتل شخص وأصيب آخر بجروح كانا يستقلان دراجة نارية، بعد مطاردتهما، من قبل دورية عسكرية مشتركة لعناصر النظام، حيث تم إطلاق الرصاص المباشر عليهما مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة واعتقال الثاني من قبل الدورية، وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة شرقي درعا.

-12 تشرين الأول، استهدفت مجموعة مسلحة تتبع لـ ” أمجد الذيبان” الذي تربطه علاقات وطيدة مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، بقذاف آر بي جي منزلاً لأحد وجهاء مدينة جاسم في حارة البلة في الحي الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

-12تشرين الأول، أصيب شاب بجروح، إثر إطلاق الرصاص المباشر صوبه، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الحراك في ريف محافظة درعا الشرقي.

-13 تشرين الأول، عثر أهالي على جثة مواطن ينحدر من بلدة تسيل، ويسكن في بلدة نصيب، جرى تصفيته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، ومرميا بين بلدتي الطيبة وأم المياذن بريف درعا الشرقي، حيث عثر بجانب جثته ورقة مكتوبة عليها “هذه نهاية كل تاجر شبوة”.

-14تشرين الأول، فارق مواطن حياته متأثرا بجراحه التي أصيب بها اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار على الطريق الواصل بين بلدة الغارية والمسيفرة، أثناء اعتقاله من دورية تابعة للمخابرات الجوية.

-14تشرين الأول، أصيب شخص من تجار ومروجي المخدرات بجروح، إثر استهداف منزله، بقذيفة RPG بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في حي البحار بدرعا البلد.

-17تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، مواطنا في مدينة نوى مما أدى لإصابته بجروح بليغة تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-17 تشرين الأول، عثر أهالي على جثة شاب مقتول وتظهر على جثته آثار تعذيب بعد يومين من فقدان الاتصال به، بين بلدة اليادودة وقرية الشحم بريف درعا الغربي.

-17تشرين الأول، أصيب شاب بجراح نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، نتيجة تعرضه لإطلاق نار برصاص مسلحين محليين في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ويشار بأن الشاب كان ينضوي سابقاً ضمن الفصائل المحلية قبل عملية التسوية في العام 2018.

-17تشرين الأول، عثر أهالي على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار برصاص مسلحين مجهولين جنوبي بلدة نمر في ريف درعا الشمالي، وينحدر الشاب من بلدة تل شهاب بريف درعا ويتهم بضلوعه بأعمال سرقة.

-17تشرين الأول، أصيب شاب بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية العجمي في ريف درعا الغربي.

-17 تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في درعا البلد، مما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

يشار بأنه كان يعمل مع فصائل محلية قبل أن ينظم في العام 2018 لاتفاقية التسوية.

-17تشرين الأول، تعرض أحد عملاء “حزب الله” اللبناني وهو عميل أيضا لقوات النظام لاستهداف مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر في مدينة الحراك شرقي درعا، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-18 تشرين الأول، عثر أهالي على جثة شاب مقتولاً على الطريق الواصل بين بلدة خربة غزالة ودرعا البلد، على يد مجهولين وذلك بعد أيام من اختطافه لأسباب مجهولة، ويشار بأن الشاب مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

-18 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات النظام، بظرف غامض، داخل قطعة عسكرية بدرعا ، على يد عنصر آخر، دون معرفة الأسباب ومصير القاتل.

-19تشرين الأول، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الطريق العام في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تابعة للمخابرات العسكرية دون إصابتها.

-19تشرين الأول، اندلعت اشتباكات مسلحة، بين فصائل محلية بسبب خلافات داخلية في مدينة الصنمين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-20تشرين الأول، قتل شاب لا ينتمي لأي جهة عسكرية، جراء استهدافه بالرصاص، من قبل مسلحين مجهولين في الحي الجنوبي بمدينة طفس بريف درعا الغربي.

-20تشرين الأول، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تقل عناصر من قوات النظام، زرعها مجهولون، بالقرب من حاجز “الرحبة” في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف النظام.

-21 تشرين الأول، قتل شاب جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ويشار بأن الشاب يعمل في مجال بيع المحروقات بالقرب من مركز البريد في المدينة.

-21 تشرين الأول، قتل شاب إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء عبثه بها في منطقة الشياح في درعا البلد.

-21 تشرين الأول، أصيب عدد من عناصر قوات النظام جراء استهداف سيارة عسكرية كانت تقلهم مزودة بمدفع “23” على الأوتستراد الدولي قرب بلدة نامر بريف درعا، على يد مسلحين مجهولين.

-21 تشرين الأول، عثر أهالي على جثة شاب أعدم ميدانيا بعدة طلقات نارية، وألقيت جثته على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي.

وينحدر القتيل من بلدة عمورية في ريف درعا الغربي، وهو متعاون مع ” الفرقة الرابعة”

-21تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا من مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، أثناء قيادته لدراجته النارية في الحي الغربي من المدينة.