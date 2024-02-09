منذ بداية شباط الجاري.. مقتل 9 أشخاص بينهم سيدتان في 9 جرائم قتل ضمن مناطق سيطرة النظام

منذ بداية شباط الجاري.. مقتل 9 أشخاص بينهم سيدتان في 9 جرائم قتل ضمن مناطق سيطرة النظام

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ بداية شهر شباط الجاري، مقتل 9 أشخاص في 9 جرائم بدوافع وأسباب مختلفة تنوعت بين الثأر وخلافات الإرث والسرقة والمال وسجلت العديد منها ضد مجهول وذلك في محافظات ومناطق عدة تحت سيطرة النظام والميلشيات الموالية لها.

وجاء التوزع المناطقي على الشكل التالي:

4 جرائم في درعا راح ضحيتها ( 3 رجال ، و سيدة )

2 جرائم في طرطوس راح ضحيتها ( 2 رجل)

1جريمة في ديرالزور راح ضحيتها ( 1 رجل)

1جريمة في اللاذقية راح ضحيتها ( 1 سيدة)

1 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها ( 1 رجل)

وفيما يلي تفاصيل جرائم القتل كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية شهر شباط:

-1 شباط، عثر أهالي على جثة مواطن مدني من أبناء قرية نصيب، ويسكن في مدينة داعل، فقد قبل أيام.

-1 شباط، في بلدة الجيزة بريف درعا، ألقى شابان كانا يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية، على مواطن، على خلفية شجار بينهم، ما أدى إلى وفاته على الفور.

– 4 شباط، أقدم مواطن بالاتفاق مع زوجته على قتل مواطنة وهي جارة لهما خمسينية بعدة طعنات بسلاح أبيض، ضمن منزلها ليلاً بعد سرقة مبلغاً من المال وذلك في منطقة الحفة بريف اللاذقية.

– 5 شباط، أقدم مواطن على قتل شقيقه بواسطة أداة زراعية “مثقل” عدة ضربات على رأسه بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى لوفاته على الفور، ثم نقله على إثرها إلى إحدى الأراضي الزراعية ليواريه بين الصخور في قرية القمصية بريف طرطوس.

– 7 شباط، عثر أهالي على جثة شاب ينحدر من بلدة تسيل بريف درعا الغربي ويعمل في الزراعة، مقتول، بعد 3 أيام من اختفائه، على الطريق الواصل بين تل الجابية – جاسم بريف درعا ، دون معرفة الأسباب.

– 8 شباط، قتل مواطن اليوم جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل أشخاص من عائلة “المداح” بسبب قضية ثأر بينهم، في سوق الأغنام “الماكف” في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

– 8 شباط، أقدم شخص على قتل ابنته في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بإلقائها من سطح المنزل ما أدى إلى مقتلها على الفور.

– 8 شباط، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما في قرية البريخية بريف الدريكيش بطرطوس، على يد أحد أقربائه عبر ضربه بأداة حادة (منجل) في منطقتي الرقبة والبطن.

– 9 شباط، عثر أهالي على جثة شخص مقتولاً بطلق ناري من مسدس حربي في منطقة الرأس، وذلك على خلفية ثأر قديم بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق، حيث تم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد بالمدينة بعد القبض على القاتل من قبل الأجهزة الأمنية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 37 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 38 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 28 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في درعا راح ضحيتها 12 شخص بينهم طفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 5 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جرائم في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان