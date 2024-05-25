منذ بداية شهر أيار.. اغتيال وإصابة 8 بينهم 3 ضباط من المقربين والمتعاونين مع “حزب الله” اللبناني في 7 عمليات اغتيال

منذ بداية شهر أيار.. اغتيال وإصابة 8 بينهم 3 ضباط من المقربين والمتعاونين مع “حزب الله” اللبناني في 7 عمليات اغتيال

لا تزال الساحة السورية مسرحاً لتصفية عناصر وضباط مقريبن ومتعاونين مع الميلشيات الموالية لإيران، حيث يعمد مسلحون مجهولون إلى اغتيال مقربين من حزب الله والميليشيات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

في هذا السياق وثق المرصد السوري منذ بداية أيار اغتيال وإصابة 8 أشخاص بينهم 3 ضباط في عمليات استهداف مختلفة كزرع عبوات ناسفة أو تعرضهم للرصاص المباشر على يد مجهولين، وشملت الاغتيالات مدن درعا ودمشق والحسكة وريف دمشق، والحدود مع الجولان المحتل.

وفيما يلي تفاصيل حوادث الاغتيال كما وثقها المرصد السوري منذ بداية شهر أيار:

– 1 أيار، اغتيل متعاون بارز مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني و”الفرقة الرابعة”، بعد إصابته البليغة التي تعرض لها برفقة شقيقه إثر محاولة اغتيال في 27 من شهر نيسان الفائت قرب الجولان المحتل.

وتعرضت سيارة كانا يستقلانها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على الطريق بين بلدة بيت جن ومزرعتها في ريف دمشق.

— 5 أيار، أصيب قيادي سوري في ميليشيا “حزب الله” اللبناني يدعى الحاج “إياد الصالح” بجراح خطرة أدت لبتر قدميه ونقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته من نوع “جيب” بالقرب من البراد الآلي ضمن المربع الأمني التابع للنظام في مدينة الحسكة.

— 6 أيار، اغتيل متعاون مع “حزب الله” اللبناني، إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في بلدة حوش عرب التابعة لمنطقة القلمون بريف دمشق.

– 12 أيار، اغتيل ضابط مقرب من “حزب الله” اللبناني من شعبة المخابرات العسكرية، ومرافقه إثر استهداف مسلحين مجهولين أمس بعبوة ناسفة لسيارة عسكرية من نوع “شاص” على الطريق الواصل بين بلدتي الشجرة وسحم الجولان غرب درعا قرب الجولان السوري المحتل.

– 14 أيار، اغتيل ضابط برتبة مساعد وهو مسؤول مفرزة المخابرات العسكرية برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة الرفيد على طريق القصيبة – عين فريخة بريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل.

— 15 أيار، قُتل مسلح يتعامل مع حزب الله اللبناني إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة والمتاعية شرق درعا

– 25 أيار، اغتيل ضابط في قوات النظام يعمل مع حزب الله إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمنطقة المزة بدمشق.