منذ بداية عدوانها على غزة.. الضربات الإسرائيلية تتسبب باستشهاد 52 من المدنيين السوريين

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة في الثلث الثاني من شهر تشرين الأول 2023، باتت الغارات الجوية الإسرائيلية كابوساً متجدداً يلاحق المدنيين السوريين، سواءً داخل بلادهم أو في لبنان المجاورة. هذه الضربات خلفت وراءها مشاهد مؤلمة من الدمار والضحايا، حيث فقد الكثير من الأبرياء حياتهم، بينما أصيب آخرون بجروح، ليصبحوا ضحايا لصراع يتجاوز حدودهم ويعصف بحياتهم.

وتُبرر القوات الإسرائيلية هذه الهجمات بدعوى استهداف عناصر من حزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران، لكن هذه الذرائع لا تُخفي الحقيقة القاسية، وهي أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأغلى، ويعاني هؤلاء من أهوال الأحداث المستمرة في سوريا، التي تستمر منذ أكثر من 13 عاماً منذ انطلاق الثورة السورية.

وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلاقًا من دوره كمؤسسة حقوقية، استشهاد 52 من المدنيين السوريين، نحو نصفهم من الأطفال، وإصابة 42 آخرين منذ بداية العدوان. وقد توزعت الأرقام على النحو التالي:

– 21 شهيدًا و36 جريحًا داخل الأراضي السورية نتيجة 100 ضربة متنوعة بين جوية وبرية.

– 12 شهيدًا في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

– 19 شهيدًا و6 جرحى في مناطق متفرقة داخل الأراضي اللبنانية.

يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ضرورة حماية أرواح المدنيين من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، تحت ذريعة محاربة حزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران. يؤكد المرصد على أهمية تحييد المدنيين عن آلة الحرب التي لا علاقة لهم بها، والعمل على ضمان أمنهم واستقرارهم. فقد لجأ الكثير من هؤلاء المدنيين إلى لبنان كملاذ آمن هربًا من ويلات الحرب المستعرة في سوريا، ويجب أن يتمتعوا بحقهم في العيش بسلام، بعيدًا عن أي صراعات تلاحقهم.