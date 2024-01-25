منذ بداية كانون الثاني الجاري.. مقتل 7 أشخاص في جرائم قتل واقتتالات عشائرية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”

منذ بداية كانون الثاني الجاري.. مقتل 7 أشخاص في جرائم قتل واقتتالات عشائرية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 4 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 أشخاص بجراح، نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام الجاري، توزعوا على النحو التالي:

– اقتتالان في دير الزور، نتج عنهما إصابة 4 أشخاص بجراح

– اقتتالان في الرقة، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

-4 كانون الثاني، أصيب 3 أشخاص بجروح إثر اقتتال بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية في بلدة رويشد بريف دير الزور الشمالي.

-18 كانون الثاني، أصيب شاب بجروح بليغة إثر شجار بين أفراد عائلتين سرعان ماتطور إلى اقتتال عشائري مسلح، في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي.

-18 كانون الثاني، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين شبان من قبيلتي المكلطان والنعيم بالقرب من مسجد الحمزة في مدينة الطبقة غربي الرقة، مما أدى لمقتل شخص واحتراق منزل.

-24 كانون الثاني، قتل 4 أشخاص جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة بين أبناء عائلة “البلاسم” وعشيرة “الجماسة” إضافة لسقوط عدد من الجرحى، وذلك بعد مقتل مواطنين اثنين من أبناء عائلة “البلاسم”، في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي.

كما وثق جريمتي قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم رجلين، توزعوا على النحو التالي:

– رجل في دير الزور

– رجل في الرقة

تفاصيل الضحايا كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان:

-22 كانون الثاني، قتل مواطن رميا بالرصاص المباشر من قبل أحد أقربائه، طلبا لثأر قديم، وذلك بمنطقة الصناعة في مدينة الرقة ضمن مناطق “قسد”.

-17 كانون الثاني، قتل مواطن من عائلة “العنابزة” بالرصاص المباشر على يد أقربائه من عائلة “عبد العيد المشرف” طلبا لثأر في منطقة العزبة شمالي دير الزور.