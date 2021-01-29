منذ بداية كانون الثاني.. المحروقات ووسائل التدفئة تودي بحياة 3 بينهم طفلين وتصيب 5 آخرين بحروق متفاوتة 

اندلع حريق في مخيم كنصفرة بمنطقة البردقلي بريف إدلب الشمالي، نتيجة سقوط مدفئة، مما أدى إلى احتراق عدة خيام وتشريد ساكنيها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 18 يناير/كانون الثاني، توفي رجل مسن إثر اندلاع حريق في منزله بقرية بسامس في جبل الزاوية جنوبي إدلب

ورصد المرصد السوري اندلاع حريق في مخيم تل الكرامة بريف إدلب الشمالي، في 11 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة 2 بحروق خطيرة، إضافة إلى احتراق عدد من الخيام، وذلك بسبب تخزين محروقات داخل الخيمة، واستخدام الوسائل غير آمنة.

وأصيبت طفلتين ووالدتهما بحروق متفاوتة، في 10 يناير/كانون الثاني، نتيجة حريق نشب في منزلهم بمدينة أريحا جنوب إدلب، بسبب وسائل التدفئة أيضًا.

كما توفي طفل في 6 يناير/كانون الثاني، متأثراً بإصابته إثر اندلاع حريق في الخيمة ضمن إحدى المخيمات العشوائية بمحيط مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.