منذ تطبيق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر.. القوات التركية تدفع بنحو 7600 آلية وشاحنة نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

منذ تطبيق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر.. القوات التركية تدفع بنحو 7600 آلية وشاحنة نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

عمدت القوات التركية إلى استقدام رتل جديد نحو الأراضي السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول 13 شاحنة محملة بطعام وذخائر ومعدات لوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو المواقع التركية في منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7590 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10925 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.