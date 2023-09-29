منذ قرابة الشهر.. الشرطة العسكرية تعتقل 30 شخصاً في منطقة “نبع السلام” أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية

محافظة الحسكة: تواصل الشرطة العسكرية التابعة لتركيا اعتقال 30 شخصاً في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال شرقي الحسكة منذ شهر، حيث كانوا قد دخلوا عبر طرق التهريب إلى رأس العين لدخول الأراضي التركية عبر مهربين من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا قادمين من الداخل السوري، وتطالب الشرطة ذويهم عبر المهربين بفدية مالية تتراوح مابين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحهم، وتمكن أحد المعتقلين الخروج بعد دفعه للفدية المالية مؤكداً وجود 30 شخصاً رهن الاعتقال ينحدرون من ريف الحسكة والمناطق السورية الأخرى.

واعتقل عناصر الاستخبارات التابعة للشرطة المدنية أمس مواطنة تبلغ من العمر 35 عاماً في قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، دون معرفة التهمة الموجه إليها، علما أن المواطنة تقوم بتدريس في مدارس التابعة لفصائل الموالية لأنقرة، حيث جرى اقتيادها إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرها.

وأيضاً اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا في العقد الرابع من العمر، بعد عودته إلى مسقط رأسه في عفرين، قادماً من مدينة حلب، حيث جرى اعتقاله خلال تسويه أوضاعه، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.