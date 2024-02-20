منذ مطلع العام.. الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تعتقل 19 بينهم ضابط وقياديين بتهمة العمالة لصالح إسرائيل.. وتفرج عن 70 عنصراً بعد اعتقالهم

منذ مطلع العام.. الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تعتقل 19 بينهم ضابط وقياديين بتهمة العمالة لصالح إسرائيل.. وتفرج عن 70 عنصراً بعد اعتقالهم

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أقدمت خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال 4 في مدينة حمص بتهمة التعامل مع إسرائيل وإعطاء إحداثيات، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الكبير على الأراضي السورية، وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالتعاون مع الميليشيات الموالية لإيران، قد نفذت منذ مطلع العام الجاري سلسلة من الاعتقالات طالت 15 بينهم ضابط وصف ضابط وقيادي ضمن الميليشيات الموالية لإيران، ليرتفع بذلك العدد إلى 19، حيث أفرجت عن 6 منهم بينما لا يزال 13 معتقلين.

كما اعقلت خلال الحملات الأمنية التي نفذتها 93 عنصراً تابعبن لقياديين اثنين ضمن الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور، لتقوم بعد ذلك بالإفراج عن 70 منهم بينما لا يزال البقية رهن الاعتقال.

وتوزعت الاعتقالات على النحو التالي:

– 13 كانون الثاني اعتقلت أجهزة النظام الأمنية يوم أمس، شخصين في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بتهمة العمالة لإسرائيل، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن أحدهما يعمل مع الميليشيات الإيرانية.

– 21 كانون الثاني، اعتقلت 4، بينهم صف ضابط، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة يذكر أن منطقة المزة فيلات تعد منطقة أمنية بشكل شبه كلي حيث تتواجد فيها مساكن شخصيات رفيعة من عسكريين وسياسيين وسفارات أيضاً.

– 21 كانون الثاني، أقدمت الميليشيات الإيرانية على اعتقال 3 عناصر محليين انضموا حديثاً لميليشيا “الحرس الثوري” الإيران، في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي بتهمة التجسس والعمالة لصالح جهات خارجية، وجاء اعتقالهم بعد بدء حملة أطلقتها ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني لتفتيش الأجهزة المحمولة لعناصرها.

– 6 شباط، اعتقلت المخابرات العسكرية التابعة للنظام قيادي يدعى (م.ح) في الميليشيات الإيرانية ونحو 56 من عناصره، إضافة لاعتقال 37 من عناصر المسلحين المحليين الموالين للميليشيات الإيرانية، وهروب قيادي يدعى (إ.ف) باتجاه منطقة محكان وتحصنه مع الميليشيات الإيرانية.

– 10 شباط، اعتقل عناصر دورية تتبع للشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام أحد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطن، بعد مطارته في شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور، قيامه برمي قنبلة يدوية على عناصر الدورية، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية دون معرفة مصيره.

– 15 شباط، اعتقل عناصر جهاز أمني تابع للنظام القيادي البارز العامل مع ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني والمقرب من قيادتها المدعو “فادي عفيس” مع ضابط بقوات النظام في مدينة دير الزور، ويعتبر “العفيس” من أشهر المهربين بين مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وينحدر “العفيس” من بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي.