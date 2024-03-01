منذ مطلع العام الجاري.. إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 20 مرة و تغتال 41 من الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني”

منذ مطلع العام الجاري.. إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 20 مرة و تغتال 41 من الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني”

تواصل إسرائيل استباحتها للأراضي السورية وتصعيدها اللافت عبر الاستهدافات الجوية والبرية لمواقع ومباني وآليات مستهدفة الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني، الذين جعلوا من الأراضي السورية ساحة حرب مفتوحة تنعكس على المدنيين الذين كان لهم نصيباً من هذه الضربات المتواصلة، وتركز إسرائيل في ضرباتها الأخيرة على اتباع تكتيك الاغتيالات عبر ضربات دقيقة تستهدف من خلالها الأفراد من قياديين في الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني، وتصاعدت بشكل كبير جداً هذه الضربات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ولاسيما منذ مطلع العام الجاري 2024، الذي شهد العديد من الاستهدافات البرية والجوية طالت عدة محافظات سورية.

ووفقاً لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت إسرائيل الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 20 مرة كان منها 14 إستهداف جوي و6 إستهدافات برية، دمرت 39 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، وتسببت تلك الضربات بمقتل 41 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 9 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

وتوزعت الإستهدافات على الشكل التالي:

–10 لدمشق وريفها،

–5 لدرعا

–3 على حمص

–1 على القنيطرة

–1 طرطوس

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

المرصد السوري يدين الاستهدافات الإسرائيلية للممتلكات العامة لأبناء الشعب السوري، بذريعة محاربة الوجود الإيراني، بالوقت الذي يجدد المرصد السوري مطالبه بإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية أيضاً.