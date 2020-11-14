منذ مطلع العام الجاري..”الإدارة الذاتية” سلمت “125” طفلاً و”4″ نساء أجانب من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” لممثلين عن دولهم

منذ مطلع العام الجاري..”الإدارة الذاتية” سلمت “125” طفلاً و”4″ نساء أجانب من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” لممثلين عن دولهم

عمدت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، منذُ مطلع العام 2020، إلى تسليم “125” طفلاً و “4” نساء من جنسيات غير سورية لممثلين عن دولهم، ووفقاً لإحصائيات ومعلومات المرصد السوري، فإن جميع الأطفال والنساء من عوائل تنظيم”الدولة الإسلامية” القابعين ضمن “دويلة الهول” الواقعة أقصى جنوبي شرقي الحسكة، آبائهم وأزواجهم كانوا مقاتلين في صفوف التنظيم، إما قتلوا في معارك سابقة، أو فُقدوا.

ففي 14 يناير/كانون الثاني، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية طفلين ومواطنة من الجنسية النرويجية لممثلين عن دولتهم في مقر الدائرة بمدينة القامشلي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية مواطنتين وطفل من حملة الجنسية العراقية لـ”ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق”.

وفي الـ 6 من فبراير/شباط، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية 35 طفلاً من الجنسية الروسية لممثل عن الخارجية الروسية في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 21 من يونيو/حزيران، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية 10 أطفال من حملة الجنسية الفرنسية لممثل عن الخارجية الفرنسية في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 8 من سبتمبر/أيلول، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية 15 طفلاً من الجنسية الروسية لوفد روسي من مفوضية رئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 15 من سبتمبر/أيلول، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية طفل من الجنسية البريطانية للمبعوث البريطاني الخاص لسوريا في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 4 من أكتوبر/تشرين الأول، ، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية طفل من الجنسية الكندية للمنسق الكندي الخاص لسوريا في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية 27 طفلاً من الجنسية الروسية لوفد روسي من مفوضية رئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.

وفي الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول، سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية ثلاث أطفال ومواطنة من الجنسية الألبانية لسفير ألبانيا في سوريا ولبنان والأردن.

وفي الـ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني سلمت “دائرة العلاقات الخارجية” التابعة للإدارة الذاتية 30 طفلاً من الجنسية الروسية لوفد روسي من مفوضية رئيس الاتحاد الروسي لحقوق الطفل في مقر الدائرة بمدينة الحسكة.