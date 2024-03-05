منذ مطلع العام الجاري.. خلايا “التنظيم” تصعّد من نشاطها بمناطق “الإدارة الذاتية” وتنفذ 50 عملية وتقتل 26 من العسكريين والمدنيين وتفرض “الزكاة السلطانية”

منذ مطلع العام الجاري.. خلايا “التنظيم” تصعّد من نشاطها بمناطق “الإدارة الذاتية” وتنفذ 50 عملية وتقتل 26 من العسكريين والمدنيين وتفرض “الزكاة السلطانية”

شهدت مناطق “الإدارة الذاتية” منذ بداية العام الجاري 2024 تصاعداً كبيراً في هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تركزت على عمليات اغتيال واستهداف حواجز وآليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في محاولة من تلك الخلايا لإثبات وجودها ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا رغم هزيمة “التنظيم” فعلياً وإنهاء سيطرته على تلك المناطق على يد قوات سوريا الديمقراطية والفصائل العاملة معها بالتعاون مع قوات “التحالف الدولي”، وعلى ضوء ذلك واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق منذ مطلع العام الجاري، وأحصى المرصد السوري 50 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 26 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و3 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 39 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل و1 من التنظيم

– 6 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وتزايدت حالات فرض الضرائب والإتاوات تحت مسمى “زكاة السلطانية” من قبل عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من تجار الجملة وأصحاب السيارات و مستثمري الآبار النفطية، في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقاً للمصادر، فقد ارتفعت هذا العام نسبة وقدر تلك الإتاوات لحد كبير جداً يفوق بأضعاف مقارنة بالسنوات الفائتة، فقد بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط و المستثمرين وفقاً للإحصاءات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض أصحاب مكاتب الصرافة والتجار في بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الشرقي، لابتزاز وتهديدات مباشرة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تزامنا مع تزايد حدة هجماتها ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع العام الجديد.

وهذه التهديدات تتم من خلال التواصل على الرقم الخاص للشخص المستهدف من أرقام دولية عبر تطبيق “واتس آب”، بهدف دفع الأموال لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” تحت اسم “الجباية” ومن يمتنع عن دفعها يتعرض لتهديد مباشر.

وأحصى المرصد السوري خلال منذ مطلع العام مشاركة التحالف الدولي في 9 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، تمثلت بمداهمات وإنزال جوي.