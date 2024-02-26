منذ مطلع العام الجاري.. خلايا “التنظيم” تصعّد من نشاطها بمناطق الإدارة الذاتية وتنفذ 40 عملية وتقتل 22 من العسكريين والمدنيين

منذ مطلع العام الجاري.. خلايا “التنظيم” تصعّد من نشاطها بمناطق الإدارة الذاتية وتنفذ 40 عملية وتقتل 22 من العسكريين والمدنيين

شهدت مناطق “الإدارة الذاتية” منذ بداية العام الجاري 2024 تصاعداً كبيراً في هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تركزت على عمليات اغتيال واستهداف حواجز وآليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، كما طالت العمليات عاملين لدى “الإدارة الذاتية”، في محاولة من تلك الخلايا لإثبات وجودها ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا رغم هزيمة “التنظيم” فعلياً وإنهاء سيطرته على تلك المناطق على يد قوات سوريا الديمقراطية والفصائل العاملة معها بالتعاون مع قوات “التحالف الدولي”، وعلى ضوء ذلك واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق منذ مطلع العام الجاري.

وأحصى المرصد السوري 40 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 23 قتيل، هم: 15 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و1 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و3 مدنيين.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 29 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و1 مدني.

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

– عملية في حلب، أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.