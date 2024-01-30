منذ مطلع العام الجاري.. مقتل وإصابة نحو 25 بينهم سوريين وتدمير 11 هدف في 5 استهدافات إسرائيلية على الأراضي السورية

منذ مطلع العام الجاري.. مقتل وإصابة نحو 25 بينهم سوريين وتدمير 11 هدف في 5 استهدافات إسرائيلية على الأراضي السورية

تواصل إسرائيل تصعيدها على الأراضي السورية، حيث تستمر باستهدافتها البرية والجوية مستهدفة مواقع تابعة في غالبيتها لميليشيا “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، مما أدى لمقتل وجرح المزيد من العناصر، إضافة لمقتل سوريين عاملين ضمن الميليشيات الموالية لإيران في هذه الإستهدافات، وصعّدت بشكل كبير جداً من استهدافتها بعد بدء حربها على غزة فيما تواصل المجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني، استهدافها والرد على الجولان السوري المحتل بصواريخ وطائرات مسيّرة تنطلق من داخل الأراضي السورية المحاذية للجولان السوري المحتل، وقد تركزت الضربات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري 2024 على محافظات دمشق، وريف دمشق، ودرعا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى منذ مطلع العام 2024، 5 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 3 منها جوية و 2 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 11 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 21 من العسكريين، وعامل مدني واحد، بالإضافة لإصابة 2 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني

– 7 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية

– 4 لبنانيين مع “حزب الله”

– 2 مجهولي الهوية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 3 لدمشق وريفها، و2 لدرعا

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.