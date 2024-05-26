منذ مطلع العام الجاري.. مقتل واستشهاد نحو 155 بين عسكريين ومدنيين في 41 استهداف إسرائيلي للأراضي السورية

منذ مطلع العام الجاري.. مقتل واستشهاد نحو 155 بين عسكريين ومدنيين في 41 استهداف إسرائيلي للأراضي السورية

تواصل إسرائيل استباحتها للأراضي السورية عبر استهدافات متكررة براً وجواً تطال مواقع وأهداف ومستودعات أسلحة ومقرات عسكرية وآليات للميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني ومواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، وذلك في إطار الحرب بين إسرائيل من طرف، و”حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران من طرف آخر داخل الأراضي السورية، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مخلفة المزيد من القتلى العسكريين بالإضافة لاستشهاد مدنيين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، واكب الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية منذ بداية العام 2024 الجاري، ووثق 41 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 29 منها جوية و 12 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 83 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وقتل خلال الاستهدافات 142 من العسكريين بالإضافة لإصابة 57 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

والقتلى هم:

– 21 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 27 من حزب الله اللبناني

– 12 من الجنسية العراقية

– 32 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 40 من قوات النظام

بالإضافة لاستشهاد 12 من المدنيين بينهم سيدتين بالاستهدافات الإسرائيلية بالإضافة لإصابة نحو 20 منهم

وتوزعت الاستهدافات على الشكل التالي:

-18 دمشق وريفها

-13 درعا

-5حمص

-3 القنيطرة

-1 طرطوس

-1 دير الزور

-1 حلب.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ ندين ونستنكر الاستهدافات الإسرائيلية للممتلكات العامة والخاصة لأبناء الشعب السوري وقتل السوريين، بذريعة محاربة الوجود الإيراني، بالوقت الذي يجدد المرصد السوري مطالبه بإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية أيضا.