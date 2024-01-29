منذ مطلع العام الجاري.. هيئة تحرير الشام تعتقل 10 بينهم 5 قياديين وتنفذ حكم الإعدام بحق 2 ضمن مناطق سيطرتها

منذ مطلع العام الجاري.. هيئة تحرير الشام تعتقل 10 بينهم 5 قياديين وتنفذ حكم الإعدام بحق 2 ضمن مناطق سيطرتها

تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني شن حملة اعتقالات بتهمة الانتماء لحزب التحرير، والتعامل مع “التحالف الدولي”، والتخابر لصالح قوات النظام، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تطال مدنيين ضمن مناطق سيطرتها، وسط مصير مجهول يلاحق كل من اعتقل خلال الفترات السابقة.

ورصد المرصد السوري منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري الاعتقالات التي نفذتها الهيئة على النحو التالي:

– 1 مدني

– 5 قادة ضمن صفوف “الهيئة”

– عنصرين ضمن صفوف “الهيئة”

– مهاجر

– 1 من حزب التحرير.

وفي مقابل ذلك، لا تزال هيئة تحرير الشام تنفذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت عليهم تهمة العمالة لجهة تعتبرها معادية لها، إضافة إلى هؤلاء الذين ثبت تورطهم بعمليات قتل وتفجيرات في مناطق نفوذها وفق زعمها، بينما تجري المحاكم بما يخص تهمة العمالة بعيدة عن الإعلام تجري في غرفها المظلمة، وفي هذا السياق جرى إعدام 2 منذ مطلع العام وهما:

– إعدام شاب ” من عندان شمال حلب بعد اعتقال دام سنتين.

– إعدام شاب من ريف حمص “مهجر” إلى مدينة إدلب وهو عنصر عسكري.

وفيما يلي تفاصيل الاعتقالات:

– 8 كانون الثاني، اعتقل جهاز الأمن العام التابع لهيئة “تحرير الشام” مواطناً في العقد الخامس من العمر، بشكل تعسفي في مدينة إدلب، كما صادر سيارته، قبيل اقتياده إلى مركز أمني تابع لـ “الهيئة”، دون معرفة مصيره حتى اللحظة، وجاء ذلك، بعد تلبيته لنداء نساء دير حسان لنقلهن للمشاركة في التظاهرة ضد “الهيئة”.

– 9 كانون الثاني، اعتقل قياديين بارزين ضمن صفوف هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية من قبل جهاز الأمن العام التابع للهيئة في مدينة إدلب، بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”، جرى اقتيادهما إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرهما.

– 11 كانون الثاني، أقدم عناصر “جهاز الأمن العام” التابع لهيئة تحرير الشام على اعتقال عنصرين من الهيئة بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”، في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وذلك إثر عملية مداهمة لمنزلهما ومصادرة هواتفهم الجوالة، حيث جرى اقتيادهما لأحد المراكز الأمنية.

– 11 كانون الثاني، اعتقل جهاز الأمن العام في هيئة تحرير الشام، شاب ينتمي لحزب التحرير وذلك بعد ضربه وتعذيبه تحت تهديد السلاح في إدلب.

-17 كانون الثاني، أعدم جهاز الأمن العام التابع “لهيئة تحرير الشام” شخصا ينحدر من عندان شمال حلب، حيث أبلغوا ذويه بموته ورفضوا تسليم الجثة لهم، بعد اعتقال دام سنتين، حيث كان قد اعتقل بسبب مقاومة دورية داهمت منزلا يتواجد فيه نساء فقط، وبعد القبض عليه اتهم بالعمل مع سرايا أنصار “أبي بكر الصديق”.

-18 كانون الثاني، اعتقل جهاز الأمن العام التابع لـ”هيئة تحرير الشام” قياديا ضمن صفوفها بتهمة العمالة لجهات خارجية بعد مداهمة منزله في مدينة سرمدا شمال إدلب، ويعتبر القيادي المعتقل من أتباع القيادي السابق في “الهيئة” “أبو ماريا القحطاني” و القيادي المنشق “أبو أحمد زكور” في عملية الانقلاب على متزعم الهيئة “الجولاني”.

-19 كانون الثاني، اعتقل قيادي أمني ضمن صفوف هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام، استهدفت منزله في بلدة زردنا بريف إدلب، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القيادي تعرض للضرب، بتهمة العمالة والتخابر لصالح قوات النظام، حيث جرى اقتياده إلى أحد سجون “الهيئة”، دون معرفة مصيره.

-21 كانون الثاني، اعتقل قيادي لدى هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام التابع للهيئة في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتهمة التخابر لصالح “التحالف الدولي”، حيث جرى اقتياده إلى أحد سجون “الهيئة”، دون معرفة مصيره.

-24 كانون الثاني، اعتقل عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام مهاجر من دولة خليجية، في منزله بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ويرجح سبب الاعتقال أنه كان ينتمي لتنظيم “حراس الدين” الجهادي.

-27 كانون الثاني، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إعدام شاب من ريف حمص “مهجر”، إلى مدينة إدلب في 2 كانون الثاني وتم تسليم جثته لذويه في اليوم التالي، وهو عنصر عسكري اعتقل بتهمة العمالة لجهة معادية، حيث حاصر عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام منزله واعتقلوه بعد أن سلّم نفسه “أعطوه الأمان”، وتم إعدامه ميدانيا “تصفيته” بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” بعد أن لاقى أشد أنواع التعذيب داخل السجن.