منذ مطلع العام الجديد..السلطات الصحية في شمال غرب سورية تسجل أكثر من 800 إصابة بـ”كورونا”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسجيل السلطات الصحية في شمال غرب سورية 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” يوم أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 21028 إصابة، وتسجيل 89 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 16912.

كما تم تسجيل وفاتان جديدتان ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 402.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات منذ بداية العام الجديد أي خلال 35 يومًا إلى 824 إصابة، وهو ما كانت تسجله السلطات الصحية في 48 ساعة خلال ذروة انتشار الفيروس.

وكان العدد الكلي للإصابات في بداية العام الجديد 20204 إصابة، شفي منهم 12718، بينما توفي منهم المئات بحسب “السلطات الصحية” تم دفنهم وفق الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الأيام الفائتة انخفاضًا كبيرًا، دون معرفة الأسباب إلى ذلك، في ظل عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وتفعيل حركة الأسواق والجامعات والمدارس.

وبحسب السلطات الصحية، سجل أكثر من 4 آلاف إصابة بـ”كورونا” في شمال غربي سورية في شهر نوفمبر/ كانون الأول من العام الفائت.