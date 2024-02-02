منذ مطلع العام الجديد.. انتحار 3 أطفال في مناطق هيئة تحرير الشام 

محافظة إدلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 3 حالات انتحار منذ مطلع العام 2024 في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، جميعهم من الأطفال، أقدموا على الانتحار لأسباب مختلفة، على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ففي 2 شباط، أقدم طفل ينحدر قرية الدير الشرقي بريف إدلب، على إنهاء حياته منتحراً، إثر تناوله حبة “غاز سام” في مخيمات ريف إدلب الشرقي، لأسباب غامضة قد تكون بسبب الضغوطات النفسية والأوضاع المعيشية المتردية.

وأشار المرصد السوري في 22 كانون الثاني الجاري إلى أن فتى 17 عاما فارق حياته، متأثرا بإصابته نتيجة إقدامه على الانتحار في قرية مشمشان بريف جسر الشغور الشرقي، حيث أطلق النار على نفسه بمسدس حربي، ونقل إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعدها.

وفي 16 كانون الثاني، أقدمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما على الانتحار عبر تناولها حبة غاز داخل منزلها في بلدة تفتناز بريف إدلب، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فان الطفلة أنهت حياتها بعد قدومها من الامتحانات.