منذ مطلع العام.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذ 57 هجوماً في البادية السورية وتقتل 130 من العسكريين والمدنيين

منذ مطلع العام.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذ 57 هجوماً في البادية السورية وتقتل 130 من العسكريين والمدنيين

تواصل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” شن عملياتها ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية لإثبات وجودها في المنطقة رغم هزيمة “التنظيم” وإنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان في آذار من العام 2019، ولا تزال تلك الخلايا تنفذ هجماتها ضمن البادية السورية عبر استهداف مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها، بكمائن وألغام وهجمات مسلحة، متسببة بمقتل عسكريين ومدنيين، ويتزامن نشاط خلايا “التنظيم” في البادية السورية مع استمرار تنفيذ سلاح الجو الروسي لغارات جوية بشكل مستمر تطال مواقع يتوارى فيها خلايا “التنظيم”، وحملات تمشيط مستمرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلا أنها لم تنهي وجود تلك الخلايا في مناطق البادية السورية التي تشهد نشاط كبير منذ مطلع العام الجاري 2024.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 149 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

19 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

115 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 57 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و15 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 19 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 32 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 28 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.