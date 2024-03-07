منذ مطلع العام… مقتل واستشهاد 17 شخصا بـ 36 هجوم بطائرات “درونز” انتحارية على مواقع مدنية وعسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”

منذ مطلع العام… مقتل واستشهاد 17 شخصا بـ 36 هجوم بطائرات “درونز” انتحارية على مواقع مدنية وعسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”

هاجمت 36 مسيرة انتحارية أطلقتها قوات النظام على دفعات، منذ أواخر كانون الثاني من العام الجديد، أسفرت الهجمات عن مقتل واستشهاد وإصابة 32 مواطنا من العسكريين والمدنيين، حيث استشهد مدني واحد، وقتل 16 عنصر من هيئة تحرير الشام والفصائل.

كما أصيب 15 على الأقل بينهم طفلين ووالدهما.

ويستعرض المرصد السوري التفاصيل كاملة:

-31 كانون الثاني، قتل 6 عناصر من هيئة تحرير الشام، في هجوم طائرة مسيّرة انتحارية، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ “الهيئة” بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-6 شباط، هجومين الأول، استهدفت مسيرة “انتحارية”، سيارة لنقل المياه في قرية فريكة بريف جسر الشغور غربي إدلب، مما أدى لإصابة السائق جرى نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

والثاني استهدفت مسيرة “انتحارية”، سيارة في بلدة آفس شرقي إدلب، لم ينتج عنها أضرار بشرية.

-12شباط، استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصيل أنصار الإسلام وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

-13 شباط، دوى انفجاران متتاليين، نتيجة قصف طائرتين انتحاريتين أطلقت من جانب قوات النظام، استهدفت موقعين ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، إحدى الضربات طالت سيارة تابعة لـ “الهيئة”، والأخرى طالت موقعا في محيط بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-15شباط، استهدفت طائرة مسيًرة انتحارية تابعة لقوات النظام، رجل يستقل دراجة نارية، مما أدى لإصابته بشظايا في قدميه، على طريق قرية الدقماق بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-18 شباط، 3 هجمات طالت مناطق متفرقة، الأول، قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام بينهم سائق تركس في 3 مواقع على محور آفس بريف إدلب، باستهداف مسيرات انتحارية لتجمع آليات أثناء تدشيم النقاط العسكرية.

والثاني، قتل عنصر من جيش الأحرار في استهداف مسيرة انتحارية لموقع قرب قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

والثالث، استهدفت مسيرة انتحارية نقطة للفصائل قرب قرية معربيلت بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-22شباط، 4 هجمات طالت مواقع متفرقة، الأول، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط قرية القرقور بسهل الغاب غربي حماة، مما أدى لإصابة طفلين ووالدهما تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

الثاني، هاجمت مسيرة انتحارية “درون” سيارة مدنية في محيط قرية قسطون بريف حماة الغربي، مما أدى إلى عطبها.

الثالث، هاجمت مسيرة انتحارية دراجة نارية قرب قرية فريكة بريف جسر الشغور، مما أدى لتدميرها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

الرابع، استهدفت مسيرات تجمعين لصيادي الأسماك في قرية القرقور بسهل الغاب دون وقوع خسائر بشرية.

-27 شباط، استهدفت مسيرة انتحارية سيارة لـ”الجيش الوطني” على محور الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، مما أدى إلى عطبها.

-28 شباط، استهدفت مسيرة انتحارية سيارة لهيئة تحرير الشام على محور سلور بجبل التركمان بريف اللاذقية مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 2 آخرين وتدمير السيارة.

-1 آذار، 3 هجمات طالت مناطق متفرقة، الأول، استهدف مسيرة انتحارية سيارة مدنية محملة بأغصان أشجار على الطريق الواصل بين قريتي سرجة وبينين.

الثاني، استهدفت مسيرتين انتحاريتين موقعا بين قريتي سرجة وكفرحايا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

الثالث، استهداف طائرة مسيّرة انتحارية موقعا في القطاع الرابع لتمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى إصابة عنصرين.

-2 آذار، استهدفت قوات النظام بـ 4 مسيّرات انتحارية مواقع في منطقتي سهل الغاب غربي حماة وجبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت إحدى المسيّرات دراجة نارية قرب بلدة بنين في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-7 آذار، هاجمت 13 مسيرة “درونز” انتحارية، مواقع في أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل عنصر بهيئة تحرير الشام، ومدني واحد.

حيث استهدفت 9 طائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام مواقع متفرقة على محور الفوج 111 والأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ضمن منطقة، مما أدى لاستشهاد مدني وعنصر بهيئة تحرير الشام.

واستهدفت مسيرتان انتحاريتان حرش بينين في ريف إدلب

كما استهدفت مسيرة انتحارية مواقع الفصائل في جبل التركمان بريف اللاذقية

واستهدفت طائرة انتحارية محور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.