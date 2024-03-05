منذ مطلع العام.. مقتل 167 شخصا في 65 عملية لـ”التنظيم” في مناطق متفرقة

منذ مطلع العام.. مقتل 167 شخصا في 65 عملية لـ”التنظيم” في مناطق متفرقة

شن تنظيم “الدولة الإسلامية” 65 عملية في مناطق متفرقة بالبادية السورية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص، منذ مطلع العام الجديد، قتل خلالها 167 شخصا، وهم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات، و127 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

العمليات في (كانون الثاني وشباط وآذار):

-كانون الثاني، نفذ التنظيم 27 عملية، خلفت مقتل 62 من قوات النظام والميليشيات، و 9 من التنظيم و8 مدنيين بينهم طفل.

-شباط، نفذ التنظيم 32 عملية، خلفت 53 قتيل من قوات النظام والميليشيات، و13 من التنظيم، و8 مدنيين قتلوا على يد التنظيم.

-آذار، نفذ التنظيم 6 عمليات خلفت 12 من الدفاع الوطني بينهم طابط بقوات النظام.

و2 مدنيين.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل العمليات والهجمات منذ بداية العام وحتى 4 آذار:

– 1 كانون الثاني، قتل أحد حراس قوافل النفط من ميليشيا “القاطرجي” وأصيب 3 آخرون، كما اختطف آخر، في هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على نقاط تمركز الميليشيات الموالية للنظام في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

– 1 كانون الثاني، هاجم تنظيم “الدولة الإسلامية” مواقع عسكرية لقوات النظام في منطقة الشيحا ببادية التبني غربي دير الزور.

– 2 كانون الثاني، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتاً، منطلقين من عمق البادية السورية، على مواقع وتجمعات قوات النظام والدفاع الوطني، في بادية التبني أسفر الهجوم عن مقتل مايقارب الـ 9 من قوات النظام وعناصر “الدفاع الوطني” وإصابة أكثر من 20 آخرين، ومعلومات عن آخرين، حيث استمرت الاشتباكات منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، قبل أن ينسحب عناصر “التنظيم” من المواقع التي سيطروا عليها في بادية بلدتي ‎التبني و‎معدان بريف ‎ديرالزور الغربي واستيلائهم على سيارة “كيا” مثبّت عليها مدفع 57 مم مع ذخيرته وتدمير 3 سيارات عسكرية رباعية الدفع “بيك آب”.

– 2 كانون الثاني، شن مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً مباغتاً بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في البادية الغربية لبلدة الدوير بريف ديرالزور الشرقي، مما أدى لمقتل 4 وإصابة 3 من الجنسية السورية، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة في عمق البادية.

– 4 كانون الثاني، قتل عنصر من “الدفاع الوطني” وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي بهم، زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية التبني بريف دير الزور.

– 5 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات النظام، في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أقدموا على استهداف دورية عسكرية تقل العناصر، تزامنا مع مرورها بالقرب من سد وادي أبيض في بادية حمص الشرقية، وسط استنفار من قبل عناصر النظام وانتشار في الموقع، لملاحقة المهاجمين.

– 6 كانون الثاني، قتل 4 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرون بجراح، في هجوم مباغت نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع ونقاط تمركز عناصر النظام والميليشيات الموالية لها في بادية تدمر بريف حمص، تلاه اندلاع اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استمرت لساعات، قبل انسحاب عناصر “التنظيم”، باتجاه عمق البادية السورية.

– 6 كانون الثاني، هاجمت مجموعات من تنظيم “الدولة الإسلامية، نقاط لقوات النظام في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، واشتبكت مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة.

– 6 كانون الثاني، هاجم أفراد من خلايا “التنظيم” مجموعة رعاة أغنام في منطقة البديع جنوب مدينة تدمر، مما أسفر عن مقتل أحد الرعاة واختطاف آخر ونفوق ما يقارب 100 رأس من الأغنام.

– 7 كانون الثاني، قتل عنصر من “الفرقة الرابعة” برصاص مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا يستقلون دراجة نارية، بالقرب من مدرسة الحسن بمدينة الميادين شرقي ديرالزور.

-9 كانون الثاني، قتل 14 عنصر من قوات النظام، وأصيب أكثر من 19 عنصرا بجراح متفاوتة، في هجوم دموي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على حافلة مبيت تقل العناصر في منطقة المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى تدمر لتلقي العلاج، وسط استنفار كبير من قبل قوات النظام.

-9 كانون الثاني، قتل 5 من قوات النظام، والدفاع الوطني، في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية أثريا بريف الرقة الغربي، حيث جرى اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب عناصر “التنظيم” باتجاه عمق البادية.

– 9 كانون الثاني، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، منطلقين من عمق البادية السورية، استهدفوا من خلاله نقاط عسكرية تابعة لمسلحين موالين للنظام في منطقة كباجب جنوبي مدينة دير الزور، مما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام من اللواء 137، وسط استنفار أمني مكثف وإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة من قبل قوات النظام لتلك المنطقة.

– 10 كانون الثاني، قتل عنصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام جراء استهدافه من قبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الدوير ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

– 11 كانون الثاني، هاجم عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عدة نقاط للفرقة 17 التابعة لقوات النظام، و “الدفاع الوطني”، بالقرب من بلدة الطيبة ضمن بادية حمص الشرقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتمكن عناصر “التنظيم” من قطع طريق الكوم – السخنة، ومقتل 2 من قوات النظام.

– 15كانون الثاني، قتل أحد عناصر قوات النظام متأثراً بجراح أصيب بها جراء اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” بتاريخ 11 كانون الثاني الجاري، ضمن بادية السخنة شرقي حمص، وبذلك، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام بالاشتباكات آنفة الذكر إلى 3.

– 11 كانون الثاني قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بانفجار لغم، بعد أن شنا هجوما على دراجة نارية استهدفا خلاله نقاط وتجمعات قوات النظام والميليشيات الإيرانية في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية.

وخلال حملة تمشيط قامت بها قوات النظام عثرت على جثتين وعنصر من المهاجمين مبتور القدمين حيث تم أسره، وسحب الجثتين.

– 17 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب عنصر أخر بجراح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء مرور سيارة على طريق أثريا بريف حماة

– 18 كانون الثاني، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وعناصر من ميليشيا لواء “فاطميون” الأفغانية من طرف آخر، وذلك إثر هجوم شنه عناصر “التنظيم” على نقاط عسكرية تابعة للميليشيا بالقرب من مطار تدمر القديم وجنوب حقل أراك شرقي حمص، مما أدى لمقتل 3 عناصر من خلايا “التنظيم”، ومقتل عنصر وإصابة آخر من ميليشيا لواء “فاطميون”، قبل انسحاب عناصر “التنظيم” إلى عمق البادية السورية.

– 19 كانون الثاني، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما ارتفعت حصيلة قتلى عناصر “الدفاع الوطني” إلى 4، في هجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية”، على موقع عسكري في محيط منطقة زاملة في بادية الرقة الشرقية.

– 20كانون الثاني، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، بين عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، من طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية له من طرف آخر، على الطريق الواصل بين المحطة 2 والمحطة 3 شرقي السخنة بريف حمص الشرقي، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم، وإصابة 4 عناصر من قوات النظام جرى نقلهم إلى مشفى تدمر العسكري لتلقي العلاج.

– 20 كانون الثاني، أصيب 16 عنصرا من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، في هجوم على محيط محمية التليلة شمال شرق تدمر.

– 21 كانون الثاني، تأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقتل 6 أشخاص من عشير الحديدين، في وادي العزيب بريف حماة الشرقي، وذلك خلال عملية اقتحام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يوم أمس، لقرية رسم اليتنة التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية في هذا الهجوم إلى 7 وهم: استشهاد طفل في قرية رسم اليتنة، و6 أشخاص من أبناء عشيرة الحديدين في وادي العزيب.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن عناصر “التنظيم” اقتحموا القرية ليلاً، وأحرقوا 6 منازل وسيارتين وجرار زراعي، وسرقوا سيارة وعدد من رؤوس الأغنام، كما أسفر الهجوم عن نفوق 200 رأس من الأغنام، وسط حالة الهلع والخوف لدى أهالي القرية.

– 22 كانون الثاني، أصيب عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني و5 من ميليشيا الدفاع الوطني، بينهم بحالة حرجة، في هجوم جديد نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع يتمركز ضمنها عناصر حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام، في منطقة محمية التليلة شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقلهم إلى المشافي في مدينة حمص.

– 24كانون الثاني، قتل 3 عناصر من الجنسية السورية يعملان في صفوف “فيلق القدس” الموالي لإيران جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم العسكرية على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب.

– 25 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب أثنان آخران بجروح، إثر إنفجار لغم أرضي زرعه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية كانت تقلهم في بادية كباجب جنوب ديرالزور.

– 26كانون الثاني، شنّ مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، منطلقين من عمق البادية السورية، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط تابعة لميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة 2 آخرين بجراح.

كذلك خسر التنظيم 10 من عناصره بحوادث فلتان أمني ضمن محافظة درعا

– 31 كانون الثاني، أعدم عنصران من قوات النظام ميدانياً، من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث عثر على جثتيهما عند أطراف بلدة كباجب بريف دير الزور الجنوبي، وعليهما آثار طلقات نارية.

– 1 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة.

– 2 شباط، نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

– 5 شباط، قتل عنصران من الفرقة 25 وأصيب اثنان آخران بجروح، نتيجة اشتباكات بين الفرقة 25 وقوات الدفاع الوطني من جهة، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في بادية السخنة شرقي حمص، تزامنا من قصف جوي روسي على ذات المحور.

– 5 شباط، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، بينما قتل عنصرين من لواء فاطميون من جنسية غير سورية، في اشتباك اندلع فجر اليوم بين الطرفين، إثر عملية تسلل نفذه “التنظيم” على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص.

– 5 شباط، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على نقاط وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة، شرقي حمص.

– 10 شباط، قتل 5 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، نتيجة اندلاع اشتباكات قوية دارت بين أفراد “التنظيم” من جهة، وبين الميليشيات الموالية للنظام وإيران من جهة أخرى، إثر محاولة الخلايا التسلل لإحدى النقاط العسكرية بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

– 10 شباط، هام “التنظيم” مواقع قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران، على النقاط التابعة للميليشيات بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

كما شن “التنظيم” هجوما على نقاط للفرقة 17 وقوات “الدفاع الوطني”، تمتد ما بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية ما أدى لمقتل 6 عناصر من النظام.

وفي السياق اندلعت ، اشتباكات بين عناصر من خلايا “التنظيم” من جهة، و عناصر من الفرقة 18 وقوات “الدفاع الوطني” من جهة أخرى، وذلك بالقرب من حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى انسحاب عناصر “التنظيم” نحو عمق البادية بالتزامن مع وصول تعزيزات لقوات النظام إلى المنطقة.

– 12 شباط، دارت اشتباكات بين عناصر “التنظيم” من جهة، وعناصر من الدفاع الوطني ومسلحين مرافقين لجامعي الكمأة من جهة أخرى، بالقرب من منجم الأسفلت ضمن بادية البشري غربي دير الزور.

على صعيد متصل، تصدت قوات النظام والدفاع الوطني، لهجوم نفذه عناصر “التنظيم” على نقاط ومواقع تابعة للنظام بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية، وقام بمحاولة قطع الطريق الواصل بين البلدتين، وعليه اندلعت اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات، قبيل انسحاب عناصر “التنظيم” نحو عمق البادية.

– 12 شباط، قتل 4 عناصر من قوات النظام، كما أصيب 2 آخرين بجراح، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية تابعة للنظام، خلال حملة تمشيط في قرية الدرويشية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

– 13 شباط، قتل 9 عناصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرون، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على تجمع لقوات النظام في منطقة دويزين بريف حماة الشرقي.

– 15 شباط، قتل اثنان من العاملين في جمع الكمأة بهجوم شنه خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” على مجموعة من العمال في بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، في حين تمكن البقية من الفرار، ويتعرض الباحثين عن الكمأة لخطر هجوم مباغت من خلايا “التنظيم ” الذي ينشط في البادية السورية.

– 16 شباط، قتل عنصران من ميليشيا لواء القدس المدعوم روسيا، في هجوم مباغت شنته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على موقع عسكري تابع لقوات النظام، بالقرب من حقل حجار للغاز في منطقة جبلية غربي تدمر في بادية حمص الشرقية، حيث جرى نقلهما إلى مستوصف محطة الغاز بالقرب من التيفور لتلقي العلاج، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات.

-17 شباط، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وبين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة أخرى، في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي.

– 17 شباط، قتل عنصر من مرتبات الفرقة 17 بقوات النظام إثر انفجار لغم أرضي زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب نقطة عسكرية تابعة للفرقة آنفة الذكر في بادية التبني غربي ديرالزور.

– 18 شباط، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله دورية لقوات النظام في جبل البشري بريف ديرالزور الغربي، مما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

– 19 شباط، قتل ضابط في قوات النظام، وعنصر من ميليشيا الدفاع الوطني، في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على محوري السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، قبل أن ينحسب عناصر “التنظيم” باتجاه عمق البادية السورية.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الضابط قتل على محور بادية تدمر، بينما عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني قتل على محور السخنة وهو برتبة صف ضابط، وينحدر من قرية أم الميس ناحية حديدة بريف حمص الغربي.

– 19 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 5 بجراح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” بالقرب من سد وادي الأبيض الواقع شمالي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

– 22 شباط، هاجم أفراد من تنظيم “الدولة الإسلامية” مجموعة من رعاة الأغنام في بادية المسرب غربي دير الزور، ودارت اشتباكات بين الطرفين، قبل أن يفر عناصر “التنظيم” إلى جهة مجهولة، في حين انطلقت مجموعات من الدفاع الوطني ولواء القدس إلى موقع الاشتباكات.

– 23 شباط، قتل 6 مواطنين بينهم عنصر بقوات النظام، في هجوم لـ”التنظيم” على مجموعة من جامعي الكمأة، جنوب شرق جب الجراح بالقرب من قرية جب حبل بريف حمص الشرقي، وينحدر القتلى من قبيلة بني خالد فخذ الدروبي.

-23 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 3 آخرون بهجوم لخلايا “التنظيم”، استهدف سيارة عسكرية تقلهم على طريق الرصافة-أثريا ضمن بادية الرقة السورية.

– 24 شباط، قتل 3 عناصر من “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في بادية دير الزور.

– 24 شباط، قتل 6 عناصر من “الدفاع الوطني”، بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء جمعهم لفطر الكمأة في محيط منطقة تل سلمة بريف مدينة السلمية شرق حماة، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.

– 24 شباط، قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وآخران من المسلحين الموالين لقوات النظام وأصيب عنصر ثالث، في هجوم عنيف لتنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف نقاط عسكرية في قرى الطيبة والكوم وقصر الخير قرب مدينة السخنة بريف حمص، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدم خلالها المهاجمون الأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، قبل أن يغادروا المنطقة إلى جهة مجهولة.

– 24 شباط، قتل عنصر من “الدفاع الوطني” وأصيب اثنان آخران بجروح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأخير وخلايا “التنظيم” بالقرب من نقاط العناصر الواقعة على طريق جعيدين-الرصافة بريف الرقة الغربي.

– 24 شباط، قتل عنصر من “الدفاع الوطني” برصاص أفراد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب سوق الهال بمدينة الميادين شرقي ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، كما سلبوه سلاحه نوع كلاشينكوف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

– 25 شباط، شن أفراد من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوما مباغتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة منطلقين من عمق البادية السورية، استهدفوا خلاله مجموعة من ميليشيا “الدفاع الوطني” خلال عملهم بجمع الكمأة في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل عنصر من الأخيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة في عمق البادية.

– 27 شباط، فارق مواطن حياته نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحي “التنظيم” على خلفية هجوم على مجموعة من رعاة الأغنام، في بادية المسرب، حيث لغّم عناصر “التنظيم” جثة القتيل، وتركوه في مكانه، في حين عثر عليه ذويه بعد ساعات من البحث عنه، لينفجر اللغم عند سحب الجثة ويصيب شاب بجروح.

– 27 شباط، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بانفجار لغم أرضي بسيارة يستقلونها، أثناء محاولتهم التسلل لنقاط عسكرية للفرقة 17 والدفاع الوطني، في محيط منجم الملح غربي مدينة ديرالزور.

-2 آذار، شن عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للدفاع الوطني في منطقة جب الجراح في بادية حمص، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام كانوا في محيط النقطة العسكرية، كما شن عناصر من خلاياً “التنظيم” يستقلون دراجات نارية هجوماً آخر على حاجز “المكب” التابع لقوات النظام في ذات المنطقة، مما أدى لهروب غالبية رعاة الأغنام والبدو من المنطقة بعد الهجومين.

-2 آذار، قتل 3 عنصران من ميليشيا “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك أثناء بحثهما عن مادة الكمأة في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

–2 آذار، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وعناصر من الفرقة 18 عناصر “الدفاع الوطني” من جهة أخرى، بالقرب من حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-3 آذار، عثر على جثث لـ 8 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، قضوا برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على أطراف جبل البشري في بادية دير الزور الغربي، قبل أيام قليلة، حيث تظهر على جثثهم أثار طلقات نارية عدة، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء العناصر كانوا قد فقد الاتصال بهم منذ تاريخ 21 شباط الفائت، بينما مصير مجهول يلاحق العشرات الذين كانوا برفقتهم.

-3 آذار، قتل ضابط برتبة ملازم أول، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تمركز لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالقرب من مفرق الحمدانية-معدان شرق محافظة الرقة، حيث دارت اشتباكات بين المهاجمين وقوات النظام، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى جهة مجهولة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 23 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 43 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة.

– 31 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.