منذ مطلع العام.. نحو 10 حالات انتحار في عموم مناطق سورية جلهم أطفال وسيدات

منذ مطلع العام.. نحو 10 حالات انتحار في عموم مناطق سورية جلهم أطفال وسيدات

شهد مطلع العام الجاري تزايدا في معدل الانتحار بمختلف الوسائل، في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ووفقا لمتابعات المرصد السوري حيث وثق 9 حالات للانتحار جلهم أطفال، ولا سيما في مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”.

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

مناطق هيئة “تحرير الشام”

-9 شباط، انتحرت سيدة تعمل ممرضة في مستشفى مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، لأسباب عاطفية، عبر تناولها “حبة غاز” سامة في مكان عملها، دون أن يتمكن الكادر الطبي من إنقاذها.

-2 شباط، أقدم طفل ينحدر قرية الدير الشرقي بريف إدلب، على إنهاء حياته منتحراً، إثر تناوله حبة “غاز سام” في مخيمات ريف إدلب الشرقي، لأسباب غامضة قد تكون بسبب الضغوطات النفسية والأوضاع المعيشية المتردية.

-22 كانون الثاني الفائت، فتى 17 عاما فارق حياته، متأثرا بإصابته نتيجة إقدامه على الانتحار في قرية مشمشان بريف جسر الشغور الشرقي، حيث أطلق النار على نفسه بمسدس حربي، ونقل إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعدها.

-16 كانون الثاني، أقدمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما على الانتحار عبر تناولها حبة غاز داخل منزلها في بلدة تفتناز بريف إدلب، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فان الطفلة أنهت حياتها بعد قدومها من الامتحانات.

مناطق نفوذ قوات النظام

-19 كانون الثاني، أقدم شاب على انهاء حياته منتحرا شنقاً داخل منزل في مدينة معضمية الشام التابعة لمنطقة داريا بريف دمشق، بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

-21 كانون الثاني، أقدم عنصر من الدفاع الوطني في العقد الثالث من العمر، على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه، في ناحية موحسن بريف دير الزور، حيث جرى نقله إلى مستشفى الأسد في مدينة دير الزور مفارقا الحياة، ووفقا للمعلومات فإن سبب الانتحار يعود إلى الضغوطات النفسية.

-5 شباط، انتحرت شابة 20 عاما، عبر إطلاق الرصاص على نفسها من مسدس حربي بعد أن رفض والدها تزويجها لشاب تقدم لخطبتها، في قرية تل حسن باشا بريف سلمية الجنوبي.

أما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هي شهدت حالة واحدة لانتحار، كان بتاريخ 5 كانون الثاني الفائت، حيث أقدمت شابة 20 عاما على الانتحار داخل منزلها في الحي الغربي بمدينة القامشلي، بسبب ضغوطات نفسية.

وأيضا شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها حالة انتحار كانت بتاريخ 9 شباط الجاري، حيث أقدمت سيدة على الانتحار شنقاً بحبل في شارع البوغزال بمدينة الباب ضمن منطقة “درع الفرات” شرقي حلب، في ظروف غامضة، فيما رجحت مصادر أن سبب الانتحار هو الضغوطات النفسية والتعنيف الأسري من قبل زوجها.