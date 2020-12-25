منذ مطلع العام 2020.. نحو 145 طفلاً و 10 مواطنات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الأجانب سلمتهم الإدارة الذاتية لممثلين عن دولهم

منذ مطلع العام 2020.. نحو 145 طفلاً و 10 مواطنات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الأجانب سلمتهم الإدارة الذاتية لممثلين عن دولهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، سلمت طفلاً من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدين ضمن مخيم “الهول”، من الجنسية البلجيكية لوفد ممثل عن دولة بلجيكا، يوم أمس، بموجب وثيقة رسمية جرى توقيعها بين الطرفين.

ونشر المرصد السوري في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” بمدينة القامشلي، سلّم ثلاث سيدات مريضات، و12 طفلاً من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الحكومة الألمانية، بموجب وثيقة عودة رسمية.

وعلى صعيد متصل، تسلم وفد فنلندي من مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، امرأتين و6 أطفال من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، بموجب وثيقة عودة رسمية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الأجانب الذين جرى تسليمهم إلى ممثلين عن دولهم من قبل “الإدارة الذاتية”، منذُ مطلع العام 2020، إلى “144” طفلاً و “9” نساء من جنسيات غير سورية لممثلين عن دولهم، ووفقاً لإحصائيات ومعلومات المرصد السوري، فإن جميع الأطفال والنساء من عوائل تنظيم”الدولة الإسلامية” القابعين ضمن “دويلة الهول” أقصى جنوبي شرقي الحسكة، آبائهم وأزواجهم كانوا مقاتلين في صفوف التنظيم، إما قتلوا في معارك سابقة، أو فُقدوا.