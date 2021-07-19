منذ مطلع العام 2021.. مخلفات الحرب تحصد أرواح 156 مدنيًا سوريًا أكثر من نصفهم من النساء والأطفال

تواصل مخلفات الحرب السورية، من ألغام وعبوات ناسفة وأجسام غير منفجرة من مخلفات الحرب السورية، تواصل انفجارها بالمدنيين في مختلف المحافظات السورية باختلاف المناطق والقوى المسيطرة عليها.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فإن أكثر من 156 مدني استشهد نتيجة انفجار ألغام من مخلفات الحرب في مناطق سورية متفرقة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، خلال الفترة الممتدة منذ مطلع عام 2021 الجاري، وحتى يوم يومنا هذا، بينهم 20 مواطنه و 67 طفلا، كما أصيب خلال الفترة ذاتها أكثر من 70 مدني، بجراح متفاوتة بعضهم في حالات خطرة.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 13 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

وكانت أكبر تلك الحصائل “ضحايا الكمأة”، ففي الـ 7 من آذار/مارس المنصرم، إذ وقعت مجزرة في بادية حماة الشرقية ، نتيجة انفجار لغمين اثنين في منطقة وادي العذيب شرقي حماة، أدى إلى استشهاد 18 شخص بينهم 10 نساء، وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة.