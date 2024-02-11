منذ مطلع شباط الجاري.. المجموعات المدعومة من إيران تصعّد من هجماتها وتستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا 9 مرات

كثفت المجموعات المدعومة من إيران هجماتها ضد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا منذ مطلع شهر شباط الجاري، مستهدفة القواعد عبر الصواريخ وعبر الطائرات المسيّرة إنطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية حيث تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية منذ مطلع شهر شباط الجاري للاستهداف 9 مرات، وكانت تلك المجموعات قد صعّدت بشكل كبير من استهدافتها للقواعد العسكرية الأمريكية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في إطار “حملتها “الانتقام لغزة”، موقعة خسائر بشرية من قتلى وجرحى بين صفوف القوات الأمريكية، في حين تتكتم القوات الأمريكية عن حجم تلك الخسائر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 115 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 32 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—31 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة