منذ مطلع شباط الجاري.. مقتل وإصابة 13 من قوات النظام في باديتي الرقة وحمص في عمليتين لـ “التنظيم”

منذ مطلع شباط الجاري.. مقتل وإصابة 13 من قوات النظام في باديتي الرقة وحمص في عمليتين لـ “التنظيم”

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، منذ مطلع العام الجاري، حيث تتركز عملياته في مناطق متفرقة ضمن البادية السورية، عبر تنفيذ الهجمات والاشتباك مع عناصر قوات النظام والموالين لها، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليتين لـ “التنظيم” منذ مطلع شباط الجاري، أسفرت عن مقتل وإصابة 13.

وتوزعت على الشكل التالي:

– عملية في الرقة أسفرت عن مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 6 آخرون

– عملية في حمص أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

–1 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة، بالتزامن مع ذلك، شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على ذات المنطقة، فيما تم نقل القتيلين والجرحى من عناصر قوات النظام إلى المشفى العسكري في مدينة ديرالزور للعلاج.

–2 شباط، نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 86 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

69 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 29 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 25 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 12 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 29 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، و5 مجهولي الهوية قتلوا قرب المحطة الثالثة ببادية تدمر، واستشهاد مدني.

– 3 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران