منذ نحو شهرين و”لواء سمرقند” الموالي لتركيا يغيب مختار قرية تابعة لناحية معبطلي بمنطقة عفرين في سجونه

محافظة حلب: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من نشطائه في مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” بريف حلب، بأن “لواء سمرقند” لازال يغيب مختار قرية حاج قاسمه، التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين شمال غربي حلب، في سجونه، منذ نحو شهرين، حيث جرى اعتقاله لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن “فيلق الشام” نفذ حملة دهم لمنازل المواطنين في بلدة باسوطة التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، قبل عدة أيام،اعتقل خلالها 9 أشخاص من أهالي البلدة، بتهمة العمل السابق مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على المنطقة.