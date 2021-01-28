منذ نحو شهر.. مناطق جنوب العاصمة دمشق بلا مياه بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: منذ نحو شهر، تعاني مناطق ببيلا وبيت سحم ويلدا في جنوب العاصمة دمشق من أزمة مياه خانقة، وذلك بسبب الانقطاع المتواصل لشبكة الكهرباء وازدياد ساعات التقنين، حيث تصل ساعات التقنين لنحو 5 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل غير متواصلة بسبب الأحمال الكبيرة على الشبكة والأعطال، مما أثر سلباً على شبكة المياه في مناطق جنوب دمشق، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك، كون آبار المياه تحوي مولدات كهربائية، ولكن المجالس المحلية التابعة لحكومة النظام غير قادرة على تشغيلها لعدم توفر مادة المازوت وفقاً لمصادر أهلية من المنطقة، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأهالي لشراء صهاريج مياه يكون سعر البرميل الواحد يتراوح بين 1100 إلى 1700 ليرة سورية في المنطقة، أو استخراج المياه عبر طرق بدائية من الآبار القديمة المتواجدة في المنطقة.