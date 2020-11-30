منذ نحو 20 يوماً.. فقدان عائلة عفرينية تضم 7 أطفال خلال محاولتهم الدخول إلى تركيا من ريف عفرين

منذ نحو 20 يوماً.. فقدان عائلة عفرينية تضم 7 أطفال خلال محاولتهم الدخول إلى تركيا من ريف عفرين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عائلة من أبناء عفرين، حاولت عبور الأراضي السورية والدخول إلى تركيا من إحدى القرى الحدودية في ريف عفرين شمال غربي حلب، حيث فقد الاتصال بهم منذ نحو 20 يوماً داخل الأراضي السورية، دون أن يتمكنوا من دخول الأراضي التركية، وتتألف العائلة من 9 أفراد، الأم والأب و7 من أطفالهم، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن ذوي المفقودين تواصلوا مع القوات الأمنية في منطقة عفرين وأكدوا عدم معرفتهم بالعائلة المفقودة.

ونشر المرصد السوري في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصيب مزارعان برصاص “الجندرما” التركية، أثناء عملهم في بذار أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في الحسكة، حيث تم نقلهما إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 459 مدني، من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.