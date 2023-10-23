منذ نحو 5 أيام.. استنفار متواصل لقوات التحالف الدولي ضمن قاعدة التنف تحسباً لهجوم جديد من قبل الميليشيات الإيرانية

تواصل قوات التحالف الدولي استنفارها ضمن قاعدة التنف الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، هذا الاستنفار المتواصل منذ نحو 5 أيام يتمثل برفع الجاهزية القصوى للقوات في القاعدة وتكثيف المناوبات ومراقبة محيط قاعدة التنف تحسباً من أي هجوم جديد تنفذه الميليشيات التابعة لإيران على القاعدة كما جرى في 19 تشرين الأول الجاري، حين هاجمت 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الدولي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات “التحالف الدولي” لاثنين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة اثنين من قوات التحالف.

وبعدها هاجمت الميليشيات التابعة لإيران قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف الدولي بريف دير الزور، وذلك بالقذائف الصاروخية حيث سمعت أصوات انفجارات بالمنطقة، عقبها تحليق مكثف لطيران مروحي وحربي تابع للتحالف في أجواء المنطقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الهجوم على القاعدة نفذتها خلايا تابعة للميليشيات من داخل مناطق قسد والتحالف ولم يتم من منطقة غرب الفرات، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وخلال مساء ذات اليوم، استهدفت خلايا تعمل لصالح الإيرانيين خط الغاز الواصل بين معمل غاز “كونيكو” وبادية أبو خشب، بالمواد المتفجرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.