منطقة “بوتين-أردوغان” تشهد استمراراً للاستهدافات والقصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف مواقع في قرية معربليت التي تتمركز فيها نقطة عسكرية للقوات التركية، وقريتي كدورة والرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمات الصواريخ مصادر القصف في قرية معردبسة، ودمرت نقطة عسكرية لقوات النظام جراء استهدافها بصاروخ موجه، على محور قرية كفر بطيخ بالقرب من مدينة سراقب.

وكانت قوات النظام قد قصفت، فجر وصباح اليوم الجمعة، مناطق في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غرب حماة، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.