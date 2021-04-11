منطقة “بوتين-أردوغان” تشهد قصفاً واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على جبهات ريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى وذلك على جبهات كفرنوران وكفرعمة وميزناز ضمن القطاع الغربي من الريف الحلبي، كما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية قصفاً صاروخياً متبادلاً، في حين استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة كل من الفطيرة والبارة وفليفل جنوبي إدلب، ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تجدد القصف البري على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين وأماكن أخرى بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة، أماكن في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات.