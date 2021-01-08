منطقة “بوتين – أردوغان” تشهد هدوءاً حذراً وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءاً حذراً يسود منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية ومناطق ريف إدلب الجنوبي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، مقتل عنصر من هيئة “تحرير الشام”، وآخر من فصيل “أنصار التوحيد” بالإضافة إلى وقوع جرحى من عناصر المجموعات الجهادية بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على محور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.