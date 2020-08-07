منطقة “بوتين – أردوغان” تشهد هدوءا حذرا.. تزامنا مع تحليق مقاتلات روسية في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءا حذرا يخيم على كافة مناطق “بوتين – أردوغان”، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة، وتحليق لطيران الاستطلاع الروسي أيضا فوق مناطق ريف اللاذقية الشمالي، وصولاً إلى مناطق “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المنتشرة في “جبل الزاوية” طال مواقع قوات النظام في مدينة “معرة النعمان”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية المذخرة “بيرقدار” في أجواء محافظة إدلب، بالإضافة لتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة مناطق الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” و محاور ريف اللاذقية الشمالي.